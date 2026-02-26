Tịch thu 3055,02 gram vàng trong ba lô một người đàn ông

Một tiệm vàng tại thành phố Shangri-La, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bị kẻ trộm đeo mặt nạ quét sạch hơn 3000 gram trang sức vàng. Sau khi gây án, tên trộm đã cố tình thay đổi trang phục và đi đường vòng nhằm trốn tránh sự truy đuổi. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phá án thành công trong vòng 10 giờ, bắt giữ nghi phạm và thu hồi toàn bộ số vàng bị mất.

Theo thông tin từ cảnh sát Vân Nam, mới đây, nhân viên một tiệm trang sức vàng tại thành phố Shangri-La thuộc châu tự trị Địch Khánh khi đến mở cửa kinh doanh đã phát hiện cửa cuốn vốn được khóa chặt tối qua lại bị kéo lên. Sau khi vào bên trong kiểm tra, nhân viên phát hiện nhiều tủ kính bị đập vỡ, hiện trường hỗn loạn nên đã báo cảnh sát cầu cứu.

Tại hiện trường, qua điều tra, cảnh sát phát hiện vào lúc 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một người đeo mặt nạ, đội mũ, đeo kính bảo hộ và găng tay đã xuất hiện gần tiệm vàng. Sau khi quan sát xung quanh xác nhận không có người, tên này đã mở cửa cuốn và điên cuồng vơ vét trang sức vàng, nhét đầy vào ba lô mang theo rồi mới rời đi.

Tên trộm đeo mặt nạ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi lợi dụng bóng đêm để gây án. Sau khi trộm được tài sản, hắn cố tình chọn những tuyến đường ít người qua lại để tẩu thoát, đồng thời liên tục thay đổi phương tiện giao thông và quần áo nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Số vàng thu giữ được

Tổ chuyên án đã triển khai nhiều mũi trinh sát phối hợp chặt chẽ. Sau 7 giờ điều tra, cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ trộm. Đến giờ thứ 9, toàn bộ số trang sức bị mất trộm đã được tìm thấy. Trong vòng chưa đầy 10 giờ, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm, thu hồi toàn bộ hơn 1000 món đồ với tổng trọng lượng 3055,02 gram trang sức vàng. Hiện tại, nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: HK01