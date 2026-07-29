Tịch thu 2,6 kg vàng, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và 17 tấn mật ong tại nhà của một cựu kỹ sư trưởng lương tháng 15 triệu đồng

Số tài sản bị tịch thu của cựu kỹ sư này ước tính lớn hơn 25 lần so với mức lương khi còn công tác.

Ngày 9/10/2025, lực lượng Lokayukta - cơ quan chuyên điều tra tham nhũng của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã đồng loạt khám xét 4 địa điểm liên quan đến ông Govind Prasad (G.P.) Mehra, cựu Kỹ sư trưởng Sở Công chính (PWD), tại thành phố Bhopal và quận Narmadapuram.

Chiến dịch huy động nhiều sĩ quan cảnh sát cấp cao sau khi cơ quan điều tra nhận được thông tin nghi ngờ ông Mehra sở hữu khối tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp.

Kết quả khám xét ban đầu khiến ngay cả các điều tra viên cũng bất ngờ. Cảnh sát thu giữ khoảng 3,6 triệu rupee tiền mặt (hơn 1 tỷ đồng). Ngoài ra còn có 2,649 kg vàng, trị giá khoảng 9,3 tỷ đồng, hơn 5,5 kg bạc, nhiều sổ tiết kiệm, hợp đồng bảo hiểm, danh mục đầu tư chứng khoán cùng hàng loạt giấy tờ liên quan đến bất động sản.

Trong gara của gia đình, lực lượng chức năng ghi nhận 4 ô tô, gồm Ford Endeavour, Skoda Slavia, Kia Sonet và Maruti Ciaz.

Nhà riêng của ông Mehra.

Theo hồ sơ điều tra, ông Mehra làm việc trong ngành công chính bang Madhya Pradesh gần 39 năm, từ năm 1985 đến khi nghỉ hưu vào tháng 2/2024.

Tổng tiền lương và phụ cấp hợp pháp mà ông nhận được trong cả sự nghiệp được Lokayukta ước tính khoảng 25 triệu rupee (7,6 tỷ đồng), tương đương trung bình khoảng 15-16 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, khối tài sản bị phát hiện ban đầu được ước tính khoảng 600 triệu rupee (khoảng 183 tỷ đồng).

Tuy nhiên, địa điểm gây chú ý nhất lại là một trang trại tại làng Saini, huyện Sohagpur. Tại đây, cảnh sát phát hiện khoảng 17 tấn mật ong được lưu trữ trong kho, cùng 6 máy kéo, 7 căn cottage đã hoàn thiện, 32 căn cottage đang xây dựng, hồ nuôi cá, khu chăn nuôi bò, một ngôi đền và nhiều hạng mục phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo truyền thông Ấn Độ, chính lượng mật ong khổng lồ đã trở thành chi tiết được nhắc đến nhiều nhất sau cuộc khám xét.

Khu vực nuôi ong và cá của ông Mehra, được cho là để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Việc phát hiện tới 17 tấn mật ong trong một vụ điều tra tài sản bất minh được đánh giá là hiếm gặp, khiến hình ảnh những thùng chứa mật ong xếp kín nhà kho lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Song song với việc khám xét nhà riêng và trang trại, Lokayukta cũng tiến hành kiểm tra Công ty KT Industries tại khu công nghiệp Govindpura (Bhopal), doanh nghiệp được cho là có liên quan đến gia đình ông Mehra. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, tiền mặt và hồ sơ cho thấy người thân của cựu kỹ sư trưởng có tham gia điều hành doanh nghiệp.

Các điều tra viên đang làm rõ liệu công ty này có được sử dụng để hợp thức hóa nguồn tiền hoặc che giấu tài sản hay không.

Theo Lokayukta, số tài sản thống kê trong đợt khám xét mới chỉ là bước đầu. Cơ quan chức năng vẫn đang định giá bất động sản, cổ phần doanh nghiệp, các khoản đầu tư tài chính cũng như xác minh khả năng tồn tại tài sản đứng tên người khác.

Theo NDTV﻿