Các bị hại không chỉ mất tiền mà còn bị người phụ nữ này làm tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý.

Một người phụ nữ 33 tuổi ở Vân Nam (Trung Quốc) đã 2 lần dùng hình thức “kết hôn lừa đảo” để cuỗm tiền sính lễ, chiếm đoạt tổng cộng 344.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng). Tòa án xác định người này phạm tội lừa đảo, có hành vi tái phạm nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn. Bị cáo bị tuyên 7 năm 6 tháng tù, phạt tiền 20.000 NDT (khoảng 76 triệu đồng), thu giữ 344.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) tiền sính lễ và phải bồi thường cho các nạn nhân.

Theo Shangyou News, bị cáo là He, quê ở huyện Yongde, tỉnh Vân Nam. Điều đáng nói, người chồng thứ hai của cô là Zhang Hui (33 tuổi), hoàn toàn không biết vợ mình từng có 1 đời chồng trước khi tòa tuyên án.

Cuối năm 2024, Zhang được một người mai mối giới thiệu đến một trung tâm môi giới hôn nhân ở Vân Nam (Trung Quốc) để tìm vợ. Ban đầu, anh được giới thiệu một phụ nữ họ Yue. Zhang đã gặp người này và đặt cọc, nhưng khi tìm hiểu trên mạng, anh phát hiện Yue mang khoản nợ 477.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng). Sau khi biết chuyện, Zhang từ chối tiến tới hôn nhân.

Tháng 1/2025, trung tâm tiếp tục giới thiệu Zhang với He. Hai người gặp nhau ngày 6/1 và chỉ một ngày sau đã đăng ký kết hôn. Zhang lúc đó đã đưa cho He 244.000 NDT (khoảng 930 triệu đồng) tiền sính lễ, bao gồm cả phí môi giới.

Giấy tờ đăng ký kết hôn của Zhang và He

Sau khi kết hôn, Zhang đề nghị về quê He để làm lễ nhận họ hàng nhưng cô liên tục viện lý do đường sá xa xôi để từ chối. Ngày 9/1, hai người trở về Hán Trung. Tuy nhiên, Zhang nhận thấy vợ gần như không giao tiếp với mình, thường xuyên ôm điện thoại và thậm chí không muốn duy trì đời sống vợ chồng.

Ngày 1/2, He nói muốn về quê để dựng lại bia mộ cho người cha đã qua đời. Zhang đề nghị đi cùng nhưng bị từ chối. Ban đầu, He vẫn trả lời tin nhắn nhưng sau đó gần như mất liên lạc. Đến tháng 4, Zhang tình cờ nhìn thấy một video He đăng trên mạng xã hội, trong đó có ảnh chụp đoạn trò chuyện với một người đàn ông khác. Hai người gọi nhau là vợ chồng. Đáng chú ý, vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, người đàn ông này đã chuyển cho He 520 NDT (khoảng 2 triệu đồng) và cô còn cảm ơn “tình yêu của chồng”. Sau đó, người này tiếp tục chuyển cho He hàng chục nghìn NDT.

Zhang lập tức trình báo cảnh sát. Khi kiểm tra thông tin nhân khẩu của He, cảnh sát phát hiện cô không chỉ từng kết hôn mà còn có hai con. Ngày 9/9/2025, He bị tạm giam và đến ngày 23/9 bị phê chuẩn bắt giữ.

Zhang vô tình "gặp" vợ trên MXH và phát hiện mình đã bị lừa tình

Tại phiên tòa ngày 9/3/2026, Zhang mới biết đây không phải lần đầu He sử dụng hôn nhân để lừa tiền. Theo cáo trạng, năm 2018, He đăng ký kết hôn với một người đàn ông họ Wang ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Hai người chung sống một thời gian rồi He rời đi. Đến tháng 9/2024, cuộc hôn nhân này mới chính thức chấm dứt thông qua hòa giải của tòa án.

Trước đó, vào tháng 8/2021, He được một người trung gian họ Ai giới thiệu cho Liu. He che giấu việc mình đang có chồng, đồng thời nói dối rằng cô là người Myanmar và tên là Li Xiaohuai. Sau khi hai bên gặp mặt, Liu đã đưa 160.000 NDT (khoảng 610 triệu đồng) tiền sính lễ. He sau đó về sống cùng Liu nhưng đến tháng 1/2022 lặng lẽ rời đi và không quay trở lại.

Liu trình báo cảnh sát vào tháng 8/2022. Cùng năm, He bị Tòa án huyện Zhenyuan, thành phố Pu'er, kết án 1 năm 4 tháng tù về tội lừa đảo và phạt 2.000 NDT (khoảng 7,6 triệu đồng). Cô được mãn hạn tù vào ngày 11/8/2023. Chỉ một ngày sau, He lại bị cảnh sát ở Wuhu, An Huy tạm giữ vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo tiền sính lễ của Liu.

Đến khi lừa Zhang, He vẫn đang có bạn trai. Cáo trạng cho biết tháng 10/2024, cô quen một người đàn ông họ Chang và xác lập quan hệ tình cảm. Tháng 1/2025, cô vẫn giấu chuyện này để kết hôn với Zhang. Sau khi nhận 244.000 NDT (khoảng 930 triệu đồng), ngày 1/2 cô lấy lý do về quê dựng bia mộ cho cha rồi rời khỏi nhà Zhang, nhưng thực tế đi An Huy tìm Chang và sống cùng người này khoảng 8-9 ngày. Trong thời gian đó, He nhiều lần nói dối Zhang rằng mình đã về Vân Nam.

Tòa án xác định He đã lừa Liu và Zhang tổng cộng 344.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng). Trong số này, Liu vẫn chưa được hoàn trả 100.000 NDT (khoảng 380 triệu đồng), còn Zhang đã nhận lại 58.000 NDT (khoảng 220 triệu đồng), vẫn thiệt hại 186.000 NDT (khoảng 710 triệu đồng).

Do He từng bị kết án tù về tội cố ý trước đó và tiếp tục phạm tội trong vòng 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt, tòa xác định cô là người tái phạm. Tuy nhiên, vì He thừa nhận những tình tiết phạm tội chính và trung thực nhận tội, cô được xem xét giảm nhẹ một phần. Tòa án huyện Yongde cuối cùng tuyên phạt He 7 năm 6 tháng tù.

Sau khi vụ án khép lại, Tòa án và công an cảnh báo rằng đàn ông muốn tìm bạn đời qua trung tâm mai mối cần nâng cao cảnh giác. Việc hai người gặp nhau trong thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng đăng ký kết hôn và trao một khoản tiền lớn là dấu hiệu cần đặc biệt thận trọng.

Cơ quan công an khuyến cáo người có nhu cầu kết hôn nên chủ động xác minh thông tin cơ bản của đối phương, tình trạng hôn nhân, tài chính và các mối quan hệ liên quan thay vì chỉ tin vào lời giới thiệu của người mai mối. Với những khoản tiền lớn như tiền sính lễ, việc lưu giữ giấy tờ, thỏa thuận và chứng từ giao nhận cũng có thể trở thành căn cứ quan trọng nếu phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

(Nguồn: The Paper)