Tỉ phú, siêu sao bóng đá được miễn visa, du lịch Việt Nam cần làm gì để thu hút?

Đây là ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch khi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 10-8, liên quan đến chính sách miễn thị thực (visa) với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt, vừa được Chính phủ ban hành.

Cơ hội đón khách tỉ phú, siêu sao bóng đá

Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8-8, quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, có các nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hàng năm.

Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng. Đối với cầu thủ bóng đá xuất sắc trên thế giới - thuộc danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm; được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời vào thi đấu, giao lưu... Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang thăm hồ Gươm, phố cổ Hà Nội vào cuối năm 2024, khi ông Huang đến Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng thường trực, Viện Nghiên cứu Du lịch xã hội, nhận định Việt Nam sở hữu tiềm năng to lớn để trở thành một điểm đến hàng đầu cho du khách thượng lưu tinh hoa trên toàn cầu. Ngành du lịch có thể tận dụng các tài sản tự nhiên, văn hóa và con người độc đáo, ẩm thực đa dạng, thủ công mỹ nghệ tinh xảo; chi phí cạnh tranh cùng chất lượng dịch vụ, đặc biệt, an ninh chính trị ổn định - điều mà giới siêu giàu luôn ưu tiên hàng đầu.

Thành công trong việc thu hút phân khúc thị trường giá trị cao này phụ thuộc vào một cách tiếp cận chiến lược toàn diện, dài hạn, ưu tiên đổi mới chính sách, phát triển sản phẩm được thiết kế riêng, cá nhân hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp thị đúng mục tiêu và cam kết kiên định với tính bền vững. Muốn vậy, cần xây dựng định vị thương hiệu Việt Nam như "điểm đến sang trọng của châu Á" - "Vietnam Luxury of Asia" tập trung vào sự độc đáo, riêng tư.

Khi ngành du lịch định vị được "Vietnam - điểm đến nguyên sơ và đẳng cấp " trên bản đồ du lịch siêu sang trên thế giới, sẽ góp phần tăng chi tiêu trung bình khách quốc tế gấp 10–15 lần so với khách thông thường. Đồng thời, tạo hiệu ứng lan tỏa thương hiệu quốc gia.

"Xây dựng sản phẩm du lịch là những trải nghiệm siêu hạng, cá nhân hoá, phát triển 1-2 sản phẩm biểu tượng du lịch sang trọng mang tầm quốc tế. Cần phát triển những resort và khách sạn chuẩn 6-7 sao, kiến trúc độc đáo, vị trí độc lập, riêng biệt. Có dịch vụ chuyên cơ, thủy phi cơ, trực thăng đưa khách trực tiếp đến khu nghỉ dưỡng. Bến du thuyền sang trọng, cao cấp. Chương trình tham quan được thiết kế dựa trên sở thích cá nhân khách, yếu tố văn hoá và mong muốn trải nghiệm, không giống bất cứ khách nào" – ông Trần Tường Huy nói.

Du lịch Việt Nam cần tạo sản phẩm trải nghiệm "độc bản"

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel, cũng nói rằng điểm mấu chốt với phân khúc khách này, là khách tỉ phú mua giá trị cảm xúc và cảm giác độc quyền. Họ không mua tour thông thường. Họ chi tiền để sở hữu thứ mà người khác không có được - Việt Nam cần tạo được điều này. Đơn cử, sản phẩm và trải nghiệm phải "độc bản". Địa điểm và không gian riêng tư như biệt thự biển, đảo tư nhân, du thuyền siêu sang, khu nghỉ dưỡng không đụng hàng, như thuê trọn đảo ở Vân Đồn, Nam Du, hoặc khu villa riêng biệt ẩn mình ở Phú Quốc.

"Tour thiết kế riêng 100% theo sở thích khách hàng - từ đầu bếp Michelin bay riêng sang, cho đến săn ảnh cùng nhiếp ảnh gia quốc tế. Trải nghiệm "có một không hai": Lái trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long lúc bình minh, ăn tối trên đỉnh Fansipan với đầu bếp danh tiếng, tham quan di sản ban đêm mở riêng biệt" – bà Phương Hoàng dẫn chứng.

Một resort ở Đà Nẵng tổ chức tiếp đón các huyền thoại M.U. Ảnh: Bích Vân

Muốn đón nhiều khách siêu sang, khách tỉ phú, siêu sao bóng đá, các chuyên gia và doanh nghiệp đề xuất Việt Nam cần cải thiện hạ tầng và dịch vụ theo tiêu chuẩn, đẳng cấp quốc tế. Cụ thể, Cảng hàng không VIP, phát triển thêm dịch vụ lối xuất, nhập cảnh riêng biệt ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Phú Quốc, Cam Ranh; du thuyền và siêu xe có bến đỗ và thủ tục hải quan riêng. Bảo mật và an ninh tuyệt đối, bảo đảm khách cảm thấy "vừa tự do, vừa an toàn"…



