Tỉ phú sáng lập 'cá voi' Strategy: ChatGPT giúp tôi kiếm 15 tỷ USD, đừng làm việc nhiều hơn robot

Tỷ phú tiền mã hóa Michael Saylor cho biết ông đã kiếm được 15 tỷ USD vào năm ngoái nhờ ChatGPT, và có một nguyên tắc: "Đừng cố gắng làm việc nhiều hơn robot".

Trong kỷ nguyên AI, chìa khóa để tạo dựng sự thịnh vượng không phải là cố gắng cạnh tranh với máy móc, mà là tận dụng chúng để tạo lợi thế cho bản thân. Ít nhất đó là quan điểm của tỷ phú Michael Saylor, người gần đây đã sử dụng ChatGPT để giúp công ty của mình kiếm được 15 tỷ USD trong năm 2025.

Tỷ phú tiền mã hóa Michael Saylor, nhà sáng lập Strategy. Ảnh: Fortune.

"Nếu bạn đang ở độ tuổi lao động và muốn cải thiện thế giới, tạo ra sự khác biệt cũng như để lại dấu ấn cá nhân, thì có một nguyên tắc khá đơn giản: đừng cứ mãi lặp đi lặp lại một công việc, làm việc ngày càng vất vả hơn qua từng năm hay chống lại làn sóng tự động hóa hiện đại," Saylor chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Diary of a CEO/Nhật ký của một CEO được phát sóng vào ngày 6/8.

Vị tỷ phú 61 tuổi này đưa ra nhận định trên sau khi người dẫn chương trình podcast Steven Bartlett hỏi ông cần những gì để xây dựng một di sản tầm cỡ như Michael Jackson hay Elon Musk, và được cả thế giới công nhận nhờ những tác động tạo ra.

Lời khuyên của Saylor xuất phát từ chính kinh nghiệm của ông trong việc chuyển đổi Strategy (công ty trước đây có tên là MicroStrategy). Ông thành lập công ty phần mềm này vào năm 1989 nhưng trong nửa thập kỷ qua đã chuyển hướng tập trung sang Bitcoin, trở thành công ty đại chúng đầu tiên đưa loại tiền mã hóa này trở thành một phần quan trọng trong chiến lược quản lý ngân quỹ.

Sau khi Strategy đã tận dụng hết các phương thức huy động vốn truyền thống để mua thêm tiền mã hóa, Saylor cho biết ông đã nhờ đến ChatGPT để thiết kế một loại cổ phiếu ưu đãi dựa trên Bitcoin. Ý tưởng này ban đầu bị các luật sư và chuyên gia ngân hàng nghi ngờ vì chưa từng có ai tạo ra sản phẩm tương tự trước đó. Cuối cùng, Strategy đã huy động được khoảng 15 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và các đợt chào bán liên quan, điều khiến Saylor khẳng định rằng AI đã giúp ông kiếm được 15 tỷ USD.

Đối với các doanh nhân và người lao động đang muốn tận dụng sự bùng nổ của AI, Saylor cho rằng việc sử dụng công nghệ này là một quyết định hiển nhiên, nhưng lợi thế thực sự lại đến từ việc đặt ra những câu hỏi hay hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tự động hóa các công việc hiện có.

"Bạn không cần phải học cách làm những việc mà AI có thể thực hiện. Điều bạn cần làm là học cách yêu cầu AI thực hiện những điều chưa từng có tiền lệ," ông nói.

"Nếu muốn tạo ra những thành tựu phi thường, bạn cần phải tìm ra cơ hội mang tính đột phá", vị CEO nói thêm.

Strategy được thành lập năm 1989, ban đầu là công ty phần mềm phân tích dữ liệu doanh nghiệp. Công ty do Michael Saylor đồng sáng lập. Đến tháng 8/2020, Strategy bắt đầu một bước ngoặt lớn: đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán như một tài sản dự trữ.

Đến tháng 2/2025, MicroStrategy chính thức đổi tên thành Strategy, phản ánh định hướng ưu tiên Bitcoin của doanh nghiệp.

Hiện công ty vẫn kinh doanh phần mềm phân tích dữ liệu và AI, nhưng Bitcoin đã trở thành trung tâm của chiến lược tài chính.

Diễn biến giá Bitcoin từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Về thị trường ngày 8/8, giá Bitcoin lúc 9h30 sáng là 64.886 USD, tăng 0,01% trong 24 giờ qua và giảm gần 26% kể từ đầu năm.

Thế Trần