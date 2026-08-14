Thủy Tiên và kiếp nạn váy ngang trái

Lâu rồi mới xuất hiện nhưng trang phục lần này lại không đem đến cho Thủy Tiên tạo hình trọn vẹn.

Thủy Tiên là một trong những mỹ nhân thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại bridal show đầu tiên trong sự nghiệp của NTK Đỗ Long. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc khác lạ, trẻ đẹp hơn, làn da trắng cùng thần thái tươi tắn khi diện thiết kế trắng ôm sát đầy gợi cảm. Phần cổ xẻ sâu giúp người đẹp khoe trọn vòng 1 nổi bật, tạo nên tổng thể quyến rũ và thu hút mọi ánh nhìn ngay từ thảm đỏ. Tuy nhiên, chính thiết kế táo bạo này cũng vô tình trở thành yếu tố khiến cô mất điểm trong một số khoảnh khắc trước ống kính truyền thông. Thậm chí, ở vài góc máy, Thủy Tiên liên tục phải lấy tay che bụng để cố định lại phần váy, tránh để hình ảnh kém long lanh.

Thủy Tiên xuất hiện tại The Prime Đỗ Long Bridal Fashion Show sau thời gian khá dài không tham dự các sự kiện giải trí.

Thủy Tiên lựa chọn một thiết kế bridal táo bạo với cấu trúc corset xuyên thấu, ghi điểm với diện mạo "có da có thịt", quyến rũ và tươi tắn. Phần thân trên được dựng phom cúp ngực ôm sát, nhấn mạnh vòng 1 quyến rũ và bờ vai thanh mảnh. Điểm nhấn giúp mẫu váy này thêm phần sexy được thể hiện qua lớp corset xuyên thấu với những đường gân uốn lượn chạy dọc cơ thể, tạo hiệu ứng siết eo và tôn đường cong mềm mại. Chân váy bất đối xứng nhiều tầng bằng voan và ren mang đến cảm giác bồng bềnh, lãng mạn nhưng vẫn hiện đại và gợi cảm. Sự kết hợp giữa chất liệu sheer, ren và voan giúp thiết kế thêm phần nữ tính, bay bổng.

Thủy Tiên hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc uốn sóng nhẹ cùng layout makeup tông hồng đạo, tạo nên hình ảnh nữ tính, gợi cảm và trẻ trung.

Tưởng chừng như sẽ là 1 tạo hình hoàn hảo nhưng bà xã Công Vinh lại khá "bất ổn" và khổ sở với mẫu váy này. Chính phần nẹp corset của chiếc váy này lại chính là điểm "phản chủ" khiến vóc dáng của Thủy Tiên mất điểm trước ống kính. Phần nẹp váy chưa được xử lý tinh tế, các đường gân dựng phom bị cong và gập nhẹ ở vùng eo, tạo cảm giác như đang chịu lực quá mạnh và “sắp gãy” thay vì ôm sát cơ thể một cách mượt mà. Điều này không những phản tác dụng với dụng ý tôn dáng ban đầu mà còn khiến vòng hai của nữ ca sĩ trông thiếu gọn gàng, kỳ lạ và lùng bùng nhất là ở góc nghiêng. Bên cạnh đó, độ ôm của lớp xuyên thấu ở phần bụng cũng chưa đươc xử lý triệt để, tạo hiệu ứng hơi lùng bùng khi giọng ca sinh năm 1985 di chuyển, làm tổng thể kém chỉn chu hơn so với vẻ sang trọng mà thiết kế hướng tới. Có lẽ, chính Thủy Tiên cũng nhận ra sự bất tiện, nguy hiểm của thiết kế này khi cô liên tục phải lấy tay che vòng 2 xuyên suốt sự kiện, kể cả khi chụp ảnh thảm đỏ hay ngồi xem show.

Chiếc váy "phản chủ" khiến vòng 2 của Thủy Tiên trông lùng bùng, nhấp nhô một cách kì lạ trước ống kính.

Thủy Tiên liên tục phải dùng tay che chắn, cố định lại phần nẹp váy để vòng 2 trông gọn gàng trước ống kính.

Ảnh: Facebook, Team Sự Kiện.