Theo ấn phẩm NZZ, Pháp đã đưa ra sáng kiến này trong bối cảnh Thụy Sĩ nhận thấy thời gian giao hàng đối với các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất trở nên khó dự đoán.

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng hiện tại họ không có bất kỳ dữ liệu đáng tin cậy nào về điều kiện và ngày chuyển giap của các hệ thống phòng không Mỹ.

Quốc gia này đã không có hệ thống phòng thủ tầm xa hiện đại kể từ năm 1999, khi các tổ hợp Bloodhound của Anh bị loại biên.

Mặc dù hệ thống phòng không của Thụy Sĩ trong thời Chiến tranh Lạnh được coi là một trong những lưới lửa bảo vệ bầu trời dày đặc nhất ở châu Âu, tuy vậy ngày nay khả năng này đã bị mất đi và bản kế hoạch khôi phục chúng đang có nguy cơ bị gián đoạn.

Các bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot thuộc Lực lượng vũ trang Đức.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng - ông Robert Scheidegger cho biết, phía Thụy Sĩ đang trong tình trạng thiếu thông tin về các hợp đồng với Washington. Mỹ không đảm bảo sẽ hoàn thành đơn đặt hàng trong thời hạn đã định trước. Điều này trên thực tế đã làm tê liệt kế hoạch quốc phòng của Thuỵ Điển.

Trong bối cảnh nói trên, đề xuất của Pháp về hệ thống SAMP/T được xem là cơ hội thực sự để lấp đầy "khoảng trống trên bầu trời" nhanh hơn nhiều so với dự kiến về việc giao hàng từ Mỹ.

Viễn cảnh trên nếu xảy ra cũng sẽ giúp Washington và các đồng minh "rảnh tay" hơn trong việc cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine, khi nhu cầu về vũ khí này rất lớn để đáp ứng tốt hơn đòi hỏi từ chiến trường.