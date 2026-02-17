HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thụy Sĩ sẽ nhận được hệ thống phòng không SAMP/T nếu sớm 'từ bỏ' Patriot

Sao Đỏ |

Hệ thống phòng không SAMP/T có thể được đưa vào phục vụ trong Quân đội Thụy Sĩ ngay từ năm 2029, trở thành lựa chọn thay thế cho Patriot của Mỹ.

Thụy sĩ có thể nhận hệ thống phòng không SAMP / T nếu từ bỏ Patriot vào năm 2026 - Ảnh 1.

Theo ấn phẩm NZZ, Pháp đã đưa ra sáng kiến này trong bối cảnh Thụy Sĩ nhận thấy thời gian giao hàng đối với các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất trở nên khó dự đoán.

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng hiện tại họ không có bất kỳ dữ liệu đáng tin cậy nào về điều kiện và ngày chuyển giap của các hệ thống phòng không Mỹ.

Quốc gia này đã không có hệ thống phòng thủ tầm xa hiện đại kể từ năm 1999, khi các tổ hợp Bloodhound của Anh bị loại biên.

Mặc dù hệ thống phòng không của Thụy Sĩ trong thời Chiến tranh Lạnh được coi là một trong những lưới lửa bảo vệ bầu trời dày đặc nhất ở châu Âu, tuy vậy ngày nay khả năng này đã bị mất đi và bản kế hoạch khôi phục chúng đang có nguy cơ bị gián đoạn.

Thụy sĩ có thể nhận hệ thống phòng không SAMP / T nếu từ bỏ Patriot vào năm 2026 - Ảnh 2.

Các bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot thuộc Lực lượng vũ trang Đức.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng - ông Robert Scheidegger cho biết, phía Thụy Sĩ đang trong tình trạng thiếu thông tin về các hợp đồng với Washington. Mỹ không đảm bảo sẽ hoàn thành đơn đặt hàng trong thời hạn đã định trước. Điều này trên thực tế đã làm tê liệt kế hoạch quốc phòng của Thuỵ Điển.

Trong bối cảnh nói trên, đề xuất của Pháp về hệ thống SAMP/T được xem là cơ hội thực sự để lấp đầy "khoảng trống trên bầu trời" nhanh hơn nhiều so với dự kiến về việc giao hàng từ Mỹ.

Viễn cảnh trên nếu xảy ra cũng sẽ giúp Washington và các đồng minh "rảnh tay" hơn trong việc cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine, khi nhu cầu về vũ khí này rất lớn để đáp ứng tốt hơn đòi hỏi từ chiến trường.

Theo NZZ
Tất cả đều xôn xao bàn luận công nghệ mới của Nga: Kẻ tin người ngờ nhưng phải công nhận là "giỏi nhưng sợ"
Tags

quân sự

thụy sĩ

Patriot

SAMP/T

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại