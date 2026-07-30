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Thủy quân lục chiến Mỹ nhận chiếc MV-22B Osprey cuối cùng

Bạch Dương
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Thủy quân lục chiến Mỹ đã nhận được chiếc máy bay cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey thứ 359, toàn bộ phi đội sẽ phục vụ đến năm 2055.

Thủy quân lục chiến Mỹ nhận chiếc MV - 22 B Osprey cuối cùng và kế hoạch hiện đại hóa 2055 - Ảnh 1.

Trọng tâm của Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) hiện đang chuyển từ việc tiếp nhận máy bay mới sang đảm bảo hoạt động và hiện đại hóa phi đội đã có trong những thập kỷ tới.

Kể từ khi đạt được trạng thái sẵn sàng chiến đấu ban đầu vào năm 2007, phi đội MV-22B của USMC đã bay hơn 686.500 giờ trong 114 đợt triển khai chiến đấu. Hiện máy bay Osprey đáp ứng khoảng 75% nhu cầu vận tải hàng không của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Với việc hoàn tất các đợt giao hàng, USMC đang tiến tới chiến lược hiện đại hóa dài hạn nhằm duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động của MV-22B ít nhất đến năm 2055.

Các sáng kiến tập trung vào việc cải thiện hệ thống dây điện của vỏ động cơ để giảm thời gian bảo trì, phát triển hộp số cánh quạt cải tiến với bộ phận thép được nấu chảy và tinh chế 3 lần, tiêu chuẩn hóa cấu hình bên hông và thiết kế lại bộ phận chính để cải thiện an toàn.

Ngay từ tháng 12/2025, các nhà kiểm toán quân sự và Chính phủ Mỹ đã cảnh báo máy bay cánh quạt nghiêng có những vấn đề an toàn nghiêm trọng, và việc loại bỏ một số chúng có thể bị trì hoãn đến đầu, hoặc thậm chí giữa những năm 2030.

Thủy quân lục chiến Mỹ nhận chiếc MV - 22 B Osprey cuối cùng và kế hoạch hiện đại hóa 2055 - Ảnh 2.

Máy bay cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey.

Điều đáng chú ý là trong những năm gần đây, MV-22 Osprey đã nhiều lần gặp tai nạn dẫn đến thương vong. Từ năm 2019 đến năm 2023, ít nhất 20 quân nhân đã thiệt mạng trong 4 vụ tai nạn.

Tổng cộng hơn 60 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến loại máy bay cánh quạt nghiêng này kể từ khi quá trình phát triển và sản xuất bắt đầu, bao gồm cả các trong thử nghiệm hồi những năm 1990 và 2000.

Mỹ đã mất 16 máy bay cánh quạt nghiêng loại này trong suốt thời gian hoạt động. Từ năm 2000 đến năm 2023, đã có 43 sự cố hàng không loại B và 11 sự cố loại A.

Tai nạn loại A là sự cố dẫn đến việc mất hoàn toàn máy bay hoặc trực thăng, thiệt hại về người hoặc thiệt hại về tài sản từ 2,5 triệu USD trở lên.

Tai nạn loại B là sự cố không dẫn đến việc máy bay bị hư hỏng hoàn toàn, nhưng gây thương tích nghiêm trọng cho nhân viên hoặc thiệt hại vật chất ước tính từ 600 nghìn đến 2,5 triệu USD.

Theo Militarnyi
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Tags

Thủy quân Lục chiến Mỹ

MV-22B Osprey

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