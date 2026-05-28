Thụy Điển chuẩn bị chuyển giao tiêm kích Gripen C/D cho Ukraine

Thông tin này được trang Aftonbladet của Thụy Điển cho biết.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chính thức tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Căn cứ Không quân Uppland tại Uppsala.

Các cuộc đàm phán cũng sẽ bắt đầu liên quan đến việc bán phiên bản mới nhất của tiêm kích Gripen cho Ukraine trong tương lai - đó là JAS 39 E/F. Dự kiến việc mua sắm này sẽ được tài trợ bằng nguồn vốn vay của Liên minh châu Âu.

Tiêm kích JAS 39 Gripen sắp có mặt tại Ukraine.

Cuối tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen đầu tiên của Thụy Điển vào năm 2026.

Ngày 22/10/2025, Ukraine và Stockholm đã ký một thư thỏa thuận sơ bộ, mở ra khả năng ký kết hợp đồng chính thức về việc cung cấp máy bay chiến đấu. Ukraine đang tìm cách mua từ 100 đến 150 tiêm kích JAS 39 Gripen E/F đời mới nhất .

Tập đoàn Saab hiện đang nghiên cứu lịch trình giao hàng và các yêu cầu kỹ thuật từ phía Ukraine, đồng thời họ có khả năng sản xuất 20 - 30 máy bay mỗi năm và đang chuẩn bị đẩy nhanh tốc độ lắp ráp hơn nữa.

Đầu tháng 5/2026, Giám đốc điều hành của Saab - ông Mikael Johansson cho biết họ dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine trong vòng vài tháng tới.

Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh quyết định này phụ thuộc vào các thỏa thuận chính trị giữa các quốc gia. Công ty sẵn sàng bắt đầu thực hiện hợp đồng ngay sau khi được phê duyệt.

Tháng 12 năm ngoái, Ukraine và Thụy Điển đã thảo luận về việc bắt đầu huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật cho tiêm kích Gripen. Đồng thời Ukraine kỳ vọng sẽ nội địa hóa việc sản xuất máy bay chiến đấu của Thụy Điển từ năm 2033.