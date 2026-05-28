HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thụy Điển chuẩn bị chuyển giao tiêm kích Gripen C/D cho Ukraine

Bạch Dương
|

Thụy Điển đang chuẩn bị chuyển giao một lô máy bay chiến đấu đa năng JAS 39 Gripen phiên bản C/D cho Không quân Ukraine.

- Ảnh 1.

Thông tin này được trang Aftonbladet của Thụy Điển cho biết.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chính thức tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Căn cứ Không quân Uppland tại Uppsala.

Các cuộc đàm phán cũng sẽ bắt đầu liên quan đến việc bán phiên bản mới nhất của tiêm kích Gripen cho Ukraine trong tương lai - đó là JAS 39 E/F. Dự kiến việc mua sắm này sẽ được tài trợ bằng nguồn vốn vay của Liên minh châu Âu.

- Ảnh 2.

Tiêm kích JAS 39 Gripen sắp có mặt tại Ukraine.

Cuối tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen đầu tiên của Thụy Điển vào năm 2026.

Ngày 22/10/2025, Ukraine và Stockholm đã ký một thư thỏa thuận sơ bộ, mở ra khả năng ký kết hợp đồng chính thức về việc cung cấp máy bay chiến đấu. Ukraine đang tìm cách mua từ 100 đến 150 tiêm kích JAS 39 Gripen E/F đời mới nhất .

Tập đoàn Saab hiện đang nghiên cứu lịch trình giao hàng và các yêu cầu kỹ thuật từ phía Ukraine, đồng thời họ có khả năng sản xuất 20 - 30 máy bay mỗi năm và đang chuẩn bị đẩy nhanh tốc độ lắp ráp hơn nữa.

Đầu tháng 5/2026, Giám đốc điều hành của Saab - ông Mikael Johansson cho biết họ dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine trong vòng vài tháng tới.

Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh quyết định này phụ thuộc vào các thỏa thuận chính trị giữa các quốc gia. Công ty sẵn sàng bắt đầu thực hiện hợp đồng ngay sau khi được phê duyệt.

Tháng 12 năm ngoái, Ukraine và Thụy Điển đã thảo luận về việc bắt đầu huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật cho tiêm kích Gripen. Đồng thời Ukraine kỳ vọng sẽ nội địa hóa việc sản xuất máy bay chiến đấu của Thụy Điển từ năm 2033.

Theo Militarnyi
Phát minh mới từ Trung Đông làm mát không cần điện lưới: Hệ thống tự tạo hơi lạnh bất chấp nắng nóng
Tags

Ukraine

Thụy Điển

tiêm kích

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại