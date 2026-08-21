Thúy Diễm mang bầu lần 2 tăng 18kg, được ông xã khen "bầu xinh đẹp nhất trong cuộc đời"

Thấy ông xã Lương Thế Thành đăng bức ảnh khi mang bầu tháng cuối có vẻ không ổn, Thúy Diễm đã nhanh chóng đính chính khiến khán giả bật cười.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành chính thức thông báo tin vui đón con thứ hai vào giữa tháng 5/2026, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Cặp đôi vỡ òa hạnh phúc khi biết gia đình sắp có thêm thành viên, trong khi con trai đầu lòng Bảo Bảo cũng háo hức với vai trò anh hai.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Lương Thế Thành thường chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong suốt thai kỳ của vợ. Mới đây, nam chính phim "Bóng ma hạnh phúc" đã đăng tải bức ảnh Thúy Diễm trong tháng cuối thai kỳ. Trong bức ảnh, Thúy Diễm để mặt mộc, diện trang phục giản dị ở nhà. Anh vẫn dành lời có cánh cho diện mạo mộc mạc của vợ.

"Ai nói phụ nữ có bầu dáng không còn đẹp, vợ tôi là dáng chữ S à, vòng nào ra vòng đó luôn á dễ thương lắm", anh viết.

Trước bức ảnh có phần "dìm hàng" của mình, Thúy Diễm ngay lập tức đã đáp lời: "Trời ơi xóa ngay". Lương Thế Thành vẫn dành lời khen vợ: "Xoá chi trời, dễ thương muốn xỉu".

Màn tương tác giữa cặp vợ chồng nghệ sĩ thu hút số lượng lượt like lớn trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ lo ngại cho "sự an toàn" của Lương Thế Thành khi đăng bức ảnh "dìm hàng" của vợ.

Trước đó, Lương Thế Thành nhiều lần dùng mỹ từ dành cho vợ bầu: "Bầu xinh đẹp duy nhất của anh", "Bầu xinh đẹp duy nhất trong cuộc đời".

2 sắc thái của Thúy Diễm khi mang bầu lần 2.

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm ngay lập tức đã đăng một bức ảnh bầu khoe vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút. Cô viết: "Mặc kệ tấm hình dìm hàng của của đức ông chồng, tôi vẫn quyết định post tấm ảnh chân dung mơ màng xinh đẹp tuyên bố tôi nay đã lên tròn 18 kg đấy".

Nhiều dân mạng dí dỏm nhắc đến tấm ảnh "dìm hàng" mà Lương Thế Thành chụp lại: "Quan trọng bàn dân thiên hạ khoái tấm kia hơn!!"

"Em thấy tấm hình đó đẹp mà chị, đàn ông mà thương vợ là khi vợ có bầu mà nhìn thấy vợ đẹp, vợ vất vả, vợ khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày mà biết thương, biết chia sẻ, giúp đỡ thì đó mới là điều đáng quý", một cư dân mạng bình luận.

Thúy Diễm xinh đẹp khi mang bầu lần 2.

Ở tuổi 40, diễn viên Thúy Diễm khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi chính thức thông báo mang thai con thứ hai. Tin vui đến với gia đình nhỏ của cô như một món quà đặc biệt, khiến ông xã Lương Thế Thành và con trai đầu lòng Bảo Bảo vỡ oà hạnh phúc.

Hành trình lần này cũng mang đến cho Thúy Diễm nhiều trải nghiệm khác biệt khi cô phải đối mặt với tình trạng ốm nghén nặng, cơ thể mệt mỏi hơn so với lần mang thai đầu tiên.

Cô luôn được ông xã quan tâm, yêu thương suốt thai kỳ.

May mắn, bên cạnh cô luôn có Lương Thế Thành tận tình chăm sóc, đồng hành trong từng khoảnh khắc, từ những đêm thức giấc đến lúc vợ cần được xoa bóp, động viên.

Câu chuyện mang thai lần hai của Thúy Diễm vì thế không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn là hành trình đầy yêu thương của một gia đình đang háo hức chào đón thêm thành viên mới.