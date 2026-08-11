Thuỷ cung Vingroup đầu tư lớn cỡ nào, mà gấp 6 lần ở Trung Quốc, vượt kỷ lục Guiness hiện tại?

Thủy cung được quy hoạch của Vingroup gây chú ý bởi những thông số vượt xa nhiều công trình hiện hữu.

Một tổ hợp thủy cung quy mô lớn đang được lên kế hoạch tại Hạ Long, Quảng Ninh. Công trình là một hạng mục của VinWonders thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long , dự án do Vinhomes - doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup - phát triển.

Trong thông tin được công bố, Vingroup cho biết VinWonders tại dự án có tổng diện tích 81 ha, trong đó điểm nhấn là công viên thủy cung được định hướng trở thành công trình lớn hàng đầu thế giới. Điều khiến dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý nằm ở loạt con số: diện tích 27 ha, hơn 450 triệu lít nước cùng nhà hàng kính dưới nước có sức chứa hơn 1.000 khách.

Hình ảnh phối cảnh thủy cung được tạo bởi AI

Thủy cung 27 ha, chia thành hai “thế giới” nước mặn và nước ngọt

Theo thông tin giới thiệu trên Vinhomes Market, riêng khu thủy cung dự kiến rộng khoảng 27 ha, tương đương 270.000 m². Con số này lớn hơn diện tích khoảng 17,5 ha của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, giúp phần nào hình dung độ lớn của công trình.

Không gian thủy cung dự kiến được chia thành hai khu có diện tích tương đương, mỗi khu khoảng 12 ha.

Một bên là thủy cung nước mặn với chủ đề "Thành phố Atlantis huyền thoại", hướng đến tái hiện thế giới đại dương. Phần còn lại là thủy cung nước ngọt lấy cảm hứng từ rừng rậm Amazon, nơi dự kiến trưng bày nhiều loài sinh vật đặc trưng của các hệ sinh thái sông lớn.

Tổng lượng nước của toàn khu được giới thiệu ở mức hơn 450 triệu lít.

Bên cạnh các bể trưng bày, dự án còn dự kiến có tổ hợp nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ ngồi, cho phép du khách dùng bữa trong không gian bao quanh bởi các sinh vật thủy sinh.

Thủy cung là một phần trong VinWonders rộng 81 ha. Theo phương án được giới thiệu, tổ hợp vui chơi còn gồm công viên chủ đề 36 ha, công viên nước 12 ha và khu Xứ sở Tuyết rộng 9 ha.

450 triệu lít lớn đến đâu so với thủy cung đang giữ kỷ lục thế giới?

Để hình dung rõ hơn về con số 450 triệu lít, có thể đặt dự án tại Hạ Long cạnh thủy cung đang giữ kỷ lục Guinness thế giới.

Theo Guinness World Records, danh hiệu thủy cung lớn nhất thế giới hiện thuộc về Chimelong Spaceship tại Chu Hải, Trung Quốc. Công trình được ghi nhận với tổng thể tích 75.350.969 lít nước, xác lập kỷ lục vào tháng 9/2023.

Thủy cung lớn nhất thế giới hiện nay ở Trung Quốc (Ảnh Chimelong Ocean Kingdom)

Bên trong Chimelong Spaceship có 38 bể, trưng bày gần 300 loại cá, san hô và thực vật thủy sinh. Công trình này đồng thời sở hữu bể thủy cung đơn lẻ lớn nhất thế giới, với dung tích hơn 56,45 triệu lít.

Nếu đặt cạnh con số hơn 450 triệu lít đang được công bố cho thủy cung tại Hạ Long, tổng lượng nước dự kiến của dự án mới gần gấp 6 lần thủy cung đang giữ kỷ lục Guinness.

Dù vậy, phép so sánh này mới chỉ phản ánh tương quan giữa các thông số được công bố. Thủy cung tại Hạ Long hiện chưa hoàn thành và chưa được Guinness World Records xác lập bất kỳ kỷ lục nào.

Trong lúc chờ “siêu thủy cung” mới, Việt Nam đã có những địa điểm nào đáng trải nghiệm?

Trong khi dự án tại Hạ Long vẫn đang ở phía trước, du khách tại Việt Nam hiện đã có nhiều lựa chọn để khám phá thế giới đại dương.

Nổi bật về quy mô là Cung điện Hải Vương tại VinWonders Phú Quốc. Theo VinWonders, công trình rộng khoảng 15.000 m², gồm 3 tầng và là nơi sinh sống của khoảng 255.000 cá thể thuộc 300 loài. Bể chính có thể tích khoảng 15,5 triệu lít nước, bên cạnh các khu vực dành cho cá mập, chim cánh cụt và nhiều loài sinh vật biển khác.

Tại Hà Nội, Lotte World Aquarium rộng hơn 9.000 m², có 67 bể trưng bày với khoảng 3.400 tấn nước. Thủy cung là nơi sinh sống của khoảng 31.000 cá thể thuộc 400 loài, với tuyến tham quan dài khoảng 650 m.

Ảnh VinWonders, Lotte World

Một địa điểm quen thuộc khác của người dân Thủ đô là Vinpearl Aquarium Times City , có diện tích khoảng 4.000 m², chứa khoảng 3 triệu lít nước biển và hơn 30.000 cá thể sinh vật. Điểm nhấn của nơi này là hệ thống đường hầm dưới nước, giúp khách quan sát cá mập, cá đuối và nhiều đàn cá ngay phía trên đầu.

Ở Nha Trang, Vương quốc Hải Thần tại VinWonders Nha Trang cũng vừa mở cửa trở lại vào tháng 2/2026 sau thời gian nâng cấp, với diện tích khoảng 3.400 m² và đường hầm dưới nước dài khoảng 100 m.