Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tài trợ 95 tỷ USD, có phần cho Ukraine

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các thượng nghị sĩ thông qua dự luật với số phiếu 70-29, vượt quá ngưỡng 60 phiếu cần thiết để dự luật được chuyển tới Hạ viện. 22 thành viên đảng Cộng hòa cùng hầu hết các thành viên đảng Dân chủ ủng hộ dự luật.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói: “Chắc chắn đã nhiều năm, có lẽ nhiều thập kỷ, kể từ khi Thượng viện thông qua một dự luật có tác động lớn không chỉ đến an ninh quốc gia của chúng ta, không chỉ đến an ninh của các đồng minh mà còn đến an ninh của nền dân chủ phương Tây”.

Suốt mấy tháng qua, Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ thúc giục Quốc hội nhanh chóng thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine và các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Đài Loan (Trung Quốc).

Sau cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào Israel , ông Biden cũng kiến nghị Quốc hội tài trợ cho đồng minh Mỹ và viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Dải Gaza.

Các quan chức Ukraine đang than vãn về tình trạng thiếu vũ khí vào thời điểm Nga đang thúc đẩy các cuộc tấn công mới.

Dự luật tài trợ cần được cả hai viện thông qua trước khi được chuyển đến Tổng thống Biden để ký thành luật.

Ông Schumer cho biết, ông tin rằng dự luật sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tương tự khi được bỏ phiếu tại Hạ viện.

Tuy nhiên, dự luật chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn để được thông qua tại Hạ viện, nơi Chủ tịch Mike Johnson của đảng Cộng hoà đã lên tiếng chỉ trích dự luật thiếu phần dành để ngăn chặn dòng người di cư tăng cao kỷ lục ở khu vực biên giới giữa Mỹ với Mexico.