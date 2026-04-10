Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump đối với chiến tranh Iran

Quỳnh Chi |

Thông tin về việc bỏ phiếu hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump đối với chiến tranh Iran do lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đưa ra.

Đống đổ nát sau vụ không kích đã phá hủy một phần giáo đường Do Thái Khorasaniha và các tòa chung cư gần đó, ở Tehran, Iran, ngày 7/4/2026 (Ảnh: AP)

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết về việc bỏ phiếu hạn chế quyền lực của Tổng thống hôm 8/4, vài giờ sau khi Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần. Theo đó, các nhà lập pháp Mỹ sẽ nỗ lực một lần nữa vào tuần tới để thông qua nghị quyết chấm dứt chiến tranh Iran và buộc Tổng thống Donald Trump phải có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ cho bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo.

"Quốc hội phải khẳng định lại quyền lực của mình, đặc biệt là vào thời điểm nguy hiểm này" - ông Schumer nói trong một cuộc họp báo tại văn phòng của ông ở New York.

Tổng thống Trump đã đồng ý với lệnh ngừng bắn hôm 7/4, chưa đầy 2 giờ trước thời hạn mà ông đặt ra cho Iran để mở lại eo biển Hormuz bị phong tỏa. Nếu không, Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công tàn khốc vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này.

Lời đe dọa của ông Trump rằng "cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" đã gây ra mối lo ngại toàn cầu và sự chỉ trích từ các thành viên đảng Dân chủ Mỹ. Công ước Geneve năm 1949 về hành vi nhân đạo trong chiến tranh cấm các cuộc tấn công vào những địa điểm được coi là thiết yếu đối với dân thường.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (Ảnh: AP)

Ông Schumer gọi những tuyên bố của Tổng thống Trump là "mất kiểm soát" và chỉ trích cuộc chiến vì đã không làm suy yếu chính phủ Iran hoặc kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này, ngược lại khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.

Trong những tháng gần đây, các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã nhiều lần thất bại trong trong việc thông qua những nghị quyết về hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump. Mục đích của động thái này là buộc Tổng thống Trump phải có sự cho phép của các nhà lập pháp trước khi phát động các hoạt động quân sự.

Hầu hết thành viên đảng Cộng hòa cùng phe với ông Trump tại Quốc hội Mỹ nhất trí ủng hộ những chính sách của ông. Hiến pháp Mỹ quy định rằng Quốc hội chứ không phải Tổng thống Mỹ có thể tuyên chiến, nhưng hạn chế đó không áp dụng cho các hoạt động ngắn hạn hoặc nếu đất nước phải đối mặt với mối đe dọa tức thời.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ - Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries của bang New York cho rằng Hạ viện cũng nên bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm hạn chế cuộc chiến chống Iran. "Chúng ta cần chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến tranh tùy tiện mà ông Trump đã lựa chọn" - ông Jeffries nói.

