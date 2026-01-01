Thưởng Tết có bị trừ thuế không? Người lao động phải nộp bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân?

Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: "Thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền".

Thông tư này cũng nêu rõ tiền thưởng dưới mọi hình thức, trừ các khoản được pháp luật quy định là không tính thuế, đều thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đối với trường hợp thưởng Tết không bằng tiền như vàng, quà tặng, hiện vật hoặc voucher, Khoản 1 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: "Thu nhập chịu thuế bằng hiện vật được xác định theo giá thị trường của sản phẩm, dịch vụ tại thời điểm phát sinh thu nhập". Theo đó, doanh nghiệp chi trả thưởng có trách nhiệm quy đổi giá trị hiện vật ra tiền theo giá thị trường tại thời điểm trả thưởng để làm căn cứ tính thuế.

Về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế, Khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: "Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế". Như vậy, tiền thưởng Tết được tính thuế tại thời điểm doanh nghiệp thực tế chi trả cho người lao động.

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế sau khi trừ các khoản giảm trừ theo quy định. Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định mức giảm trừ gia cảnh gồm 11 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Ngoài ra, người lao động còn được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo quy định. Phần thu nhập tính thuế còn lại được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần theo Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân để xác định số thuế phải nộp.

Trường hợp người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng vẫn được doanh nghiệp chi trả tiền thưởng Tết, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên tổng số tiền chi trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên, trừ trường hợp cá nhân đủ điều kiện làm cam kết theo quy định.