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Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đột ngột qua đời

Minh Hạnh
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Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham - một nhân vật chủ chốt của đảng Cộng hòa, người từng là người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump nhưng sau đó trở thành một trong những đồng minh trung thành nhất của ông tại Quốc hội - đã bất ngờ qua đời ở tuổi 71.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng của ông Lindsey Graham thông báo trên mạng xã hội X vào sáng 12/7 (giờ Mỹ), rằng ông đã qua đời sau một “cơn bạo bệnh ngắn và đột ngột”.

Truyền thông Mỹ cho biết, nhân viên cấp cứu đã nhận được cuộc gọi báo tin về một trường hợp bị ngừng tim tại nhà riêng của ông Graham vào tối 11/7.

Ông Graham (71 tuổi), vừa trở về từ chuyến đi Ukraine, dự kiến sẽ xuất hiện trên chương trình phỏng vấn “Meet the Press” vào sáng 12/7, theo thông báo của đài truyền hình.

Ngay sau khi tin tức về sự ra đi của ông được công bố, Tổng thống Donald Trump đã gọi ông Graham là “một trong những thượng nghị sĩ vĩ đại nhất mà tôi từng biết” và là “một người yêu nước cần cù”.

Ông Graham là người ủng hộ nổi bật của Israel và Ukraine, đồng thời phản đối Iran.

"Israel đã mất đi một trong những người bạn vĩ đại nhất của mình. Nước Mỹ đã mất đi một người yêu nước vĩ đại. Tôi đã mất đi một người bạn thân thiết”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu trong một tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông "vô cùng đau buồn", gọi thượng nghị sĩ Graham là "người bảo vệ thực sự của tự do và những giá trị làm cho thế giới của chúng ta an toàn hơn".

Hôm 10/7, ông Graham nói rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò quyết định trong việc gây áp lực buộc Nga phải đàm phán hòa bình, giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ông Graham đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev và thảo luận về nhu cầu phòng không của Ukraine, cũng như dự luật trừng phạt Nga, ông Zelensky cho biết.

"Con đường chấm dứt cuộc chiến này, con đường dẫn đến hòa bình, đi qua Bắc Kinh nhiều hơn là Washington, Kiev hay Mátxcơva”, ông Graham nói với các phóng viên tại Quảng trường Mykhailivska ở Kiev. "Trung Quốc có ảnh hưởng quá lớn. Tôi muốn họ sử dụng ảnh hưởng của mình vì lợi ích của thế giới."

Tổng thống Zelenskiy lưu ý, rằng ông Graham đã đến thăm Ukraine 10 lần kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.

Ông Graham được bầu vào Hạ viện năm 1994, sau đó được bầu vào Thượng viện năm 2002.

Gần đây, ông Graham giữ chức chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện và là thành viên của Ủy ban Phân bổ Ngân sách, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Môi trường và Công trình Công cộng.

Ông Graham không kết hôn và sống ở Seneca (Nam Carolina).

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