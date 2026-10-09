Với kim ngạch thương mại song phương đạt 8,67 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026, quan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo ông Đỗ Việt Phương, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 20 tỷ USD là khả thi, song vẫn cần thời gian để thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Ông Đỗ Việt Phương, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

Thưa ông, quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Campuchia những năm gần đây tiếp tục phát triển tích cực. Ông có thể chia sẻ những điểm nổi bật trong bức tranh thương mại song phương thời gian qua?

Ông Đỗ Việt Phương: Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Campuchia luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước, với định hướng tăng cường kết nối kinh tế, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Hơn 15 năm qua, quy mô thương mại hàng hóa giữa hai nước không ngừng mở rộng. Riêng giai đoạn 2014-2024, kim ngạch thương mại tăng hơn 3 lần, từ 3,3 tỷ USD lên 10,1 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm. Có những thời điểm, tốc độ tăng trưởng đạt 20-22%/năm.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 5,67 tỷ USD, tăng 5,7%; nhập khẩu từ Campuchia đạt 5,66 tỷ USD, tăng 18,4%.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 7,7 tỷ USD, tăng 10,4%; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 3,75 tỷ USD, tăng 14,8%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,28 tỷ USD, tăng 13,8%; nhập khẩu từ Campuchia đạt 4,38 tỷ USD, tăng 3,4%.

Campuchia hiện cung ứng cho Việt Nam nhiều mặt hàng phục vụ tiêu dùng và sản xuất, nhất là nông sản, thực phẩm, trái cây. Với nhu cầu và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, chúng tôi kỳ vọng thương mại song phương sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Quan hệ kinh tế, thương mại cũng được lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đánh giá là điểm sáng trong quan hệ song phương. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Việt Nam và Campuchia đã đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD. Từ thực tế thị trường Campuchia hiện nay, ông đánh giá thế nào về khả năng thực hiện mục tiêu này?

Ông Đỗ Việt Phương: Thương mại Việt Nam - Campuchia có sự gắn kết chặt chẽ, xuất phát từ tính bổ sung giữa nhu cầu tiêu dùng và năng lực sản xuất của mỗi nước. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại.

Theo tôi, mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD là khả thi, nhưng cần thêm thời gian và những giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Thời gian qua, các cơ quan quản lý, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đã có nhiều nỗ lực hướng tới mục tiêu này.

Để hiện thực hóa mục tiêu 20 tỷ USD, cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý kinh tế, thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy thương mại biên giới, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư sản xuất tại Campuchia, qua đó nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa.

Cùng với đa dạng hóa đối tác và mặt hàng xuất nhập khẩu, doanh nghiệp hai nước cần quan tâm hơn đến hợp tác đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực Campuchia đang ưu tiên thu hút đầu tư và có tiềm năng phát triển.

Hợp tác đầu tư không chỉ tạo ra cơ hội sản xuất, kinh doanh mà còn có thể thúc đẩy trao đổi hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc và các sản phẩm phục vụ hoạt động của các dự án. Đây là một hướng quan trọng để mở rộng quy mô thương mại song phương.

Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia và các hiệp hội ngành hàng.

Từ thực tế thị trường Campuchia, theo ông, những lĩnh vực và nhóm hàng nào còn nhiều tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước?

Ông Đỗ Việt Phương: Về thương mại, chúng tôi cho rằng cần đẩy mạnh xúc tiến đối với những nhóm hàng mà thị trường Campuchia đang có nhu cầu.

Trước hết là nhóm hàng tiêu dùng như thực phẩm, đồ uống, đồ hộp, thực phẩm tươi sống, thủy sản, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và đồ điện gia dụng.

Tiếp đến là các mặt hàng phục vụ sản xuất, nhất là ngành dệt may, da giày; vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu, nội thất, sản phẩm trang trí phục vụ phát triển hạ tầng; phân bón và các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp; máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ các công trình, dự án.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm thúc đẩy hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực Campuchia đang ưu tiên phát triển như nông nghiệp, du lịch, chế biến nông sản, công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu, sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành du lịch và chuyển giao công nghệ.

Ở chiều nhập khẩu, Campuchia là thị trường cung ứng quan trọng cho Việt Nam đối với các mặt hàng như hạt điều, lúa gạo, cao su, trái cây, sắn lát, một số nông sản đặc trưng bản địa và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Nhìn chung, tiềm năng hợp tác không chỉ nằm ở việc mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu mà còn ở khả năng kết nối sản xuất, đầu tư và thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Ông kỳ vọng chuyến thăm chính thức Campuchia sắp tới của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo thêm những động lực mới như thế nào cho hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước?

Ông Đỗ Việt Phương: Chúng tôi cho rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước nói chung và chuyến thăm Campuchia lần này của đoàn đại biểu cấp cao do Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu nói riêng là nguồn động viên, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Đặc biệt, chuyến thăm là dịp để các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan của hai bên cùng rà soát, đánh giá các cơ chế hợp tác hiện có, từ đó xem xét điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với tình hình mới, nâng cao hiệu quả triển khai.

Thông qua các cuộc trao đổi, hai bên cũng có thể xác định thêm những phương hướng, lĩnh vực hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Trong đó, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đẩy mạnh kết nối và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp là những nội dung quan trọng.

Chúng tôi cũng kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo cơ hội để hai bên trao đổi, thúc đẩy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật còn tồn tại trong quá trình hợp tác, qua đó tạo điều kiện đưa quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới.

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao sẽ tạo thêm xung lực cho hợp tác song phương, không chỉ trong thời gian diễn ra chuyến thăm mà còn trong giai đoạn tiếp theo.

Những định hướng và thỏa thuận đạt được, nếu được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án hợp tác và triển khai hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển thực chất, bền vững hơn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!