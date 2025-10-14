Thương chiến Mỹ - Trung leo thang: Chiến trường mới trên biển 'nóng rực' từ hôm nay

Hãng truyền thông Firspost (Ấn Độ) nhận định, việc các hãng vận tải biển phải trả thêm phí cảng sẽ ảnh hưởng đến giá của một số mặt hàng.

Đầu năm nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tăng phí cảng đối với các tàu do Trung Quốc sở hữu, vận hành hoặc đóng mới, nhằm mục đích làm giảm sự thống trị của Trung Quốc trong ngành hàng hải toàn cầu và tăng cường năng lực đóng tàu của Mỹ.

Một cuộc điều tra từ thời cựu Tổng thống Joe Biden cáo buộc rằng Trung Quốc đã lợi dụng các hoạt động thương mại không công bằng để thống trị các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu toàn cầu.

Washington sẽ bắt đầu tăng phí cảng đối với các tàu hàng có liên quan tới Trung Quốc từ ngày 14/10. Theo các nhà phân tích, hãng vận tải container Trung Quốc COSCO sẽ là đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất, phải gánh gần một nửa chi phí dự kiến là 3,2 tỷ USD của cả ngành từ các khoản phí này vào năm 2026.

Một tàu container của COSCO neo đậu tại Cảng Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh: Getty

Trung Quốc phản công

Firstpost đưa tin, vào tuần trước, Trung Quốc đã phản công bằng cách tuyên bố sẽ áp dụng mức phí cảng riêng đối với các tàu có liên quan tới Mỹ, cũng bắt đầu từ ngày 14/10.

Nhà phân tích Omar Nokta của công ty đầu tư tài chính Jefferies (Mỹ) lưu ý rằng 13% tàu chở dầu thô và 11% tàu container trong đội tàu toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng.

Công ty môi giới tàu biển Xclusiv Shipbrokers Inc có trụ sở tại Athens cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng: "Động thái ăn miếng trả miếng này khiến cả hai nền kinh tế rơi vào vòng xoáy thuế phí hàng hải có nguy cơ làm biến dạng luồng vận chuyển hàng hóa toàn cầu".

Để trả đũa việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng, hôm 10/10, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp thêm 100% thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc và áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với "bất kỳ và tất cả các phần mềm quan trọng" trước ngày 1/11.

Chỉ vài giờ sau, các quan chức chính quyền Mỹ đã đưa ra cảnh báo rằng các quốc gia ủng hộ đề xuất của Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc về việc cắt giảm khí thải nhà kính từ hoạt động vận tải biển có thể phải đối mặt với hậu quả, bao gồm lệnh trừng phạt, hạn chế cập cảng hoặc tăng phí tàu.

Ông Trump hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc

Theo Firstpost, trong khi đe dọa áp thêm 100% thuế quan đối với Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Trump cũng tuyên bố rằng cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã bị hủy bỏ.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump cho biết sẽ gặp ông Tập để thảo luận về thương mại và các vấn đề liên quan khác. Tuy nhiên, giờ đây, ông Trump lại nói rằng ông có thể sẽ hủy bỏ cuộc gặp đã lên kế hoạch với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến diễn ra bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

“Đây thực sự là một bất ngờ... Tôi dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình sau hai tuần nữa... nhưng giờ đây dường như không còn lý do gì để làm vậy nữa”, ông Trump cho biết.