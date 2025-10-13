Tàu sân bay lộ 'vết sẹo 8 tháng chưa lành' - Ông Trump phát biểu ngay phía trước: Hải quân Mỹ nói sao?

Tờ Business Insider đưa tin, các thủy thủ Mỹ đã phát hiện hư hại trên tàu USS Harry S. Truman vào ngày 5/10 trong buổi lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ tại Căn cứ Hải quân Norfolk ở Virginia. Hàng ngàn thủy thủ đã tham dự sự kiện này, lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước tàu sân bay USS Harry S. Truman vào ngày 5/10. Ảnh: Getty

Một bức ảnh chụp tàu sân bay Truman được một thủy thủ có mặt tại hiện trường chụp lại và chia sẻ với Business Insider, cho thấy một tấm áp phích với biểu tượng Hải quân khổng lồ treo bên cạnh tàu, che khuất phần hư hại. Thủy thủ này - người chia sẻ quan sát của mình về sự kiện với điều kiện giấu tên - cho biết tấm áp phích đã che khuất hầu hết các phần hư hại của con tàu.

Người phát ngôn của Hải quân Mỹ nói với Business Insider vào ngày 10/10 rằng những hư hại về mặt thẩm mỹ ở vỏ ngoài của tàu Truman sẽ được sửa chữa trong quá trình đại tu phức hợp tiếp nhiên liệu sắp tới - một quá trình đại tu giữa vòng đời đối với đội tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cho phép chúng tiếp tục hoạt động trong hai thập kỷ nữa.

Tàu sân bay Truman được đưa vào hoạt động từ năm 1998.

Hư hại bên ngoài tàu sân bay USS Harry S. Truman. Ảnh: Business Insider

Va chạm ở Địa Trung Hải

Theo Business Insider, tàu sân bay Truman đã va chạm với tàu buôn Besiktas-M vào ngày 12/2 khi đang hoạt động ở Địa Trung Hải gần cảng Said của Ai Cập. Vào thời điểm đó, tàu sân bay lớp Nimitz này vừa có mặt tại Biển Đỏ, được triển khai trong nỗ lực của Hải quân Mỹ nhằm bảo vệ các tuyến đường vận chuyển thương mại khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Hải quân Mỹ cho biết tàu Truman bị hư hại bên ngoài, bao gồm một khoang xử lý hàng, đuôi tàu và sàn tàu phía trên một kho chứa. Tường ngoài của hai kho chứa và một kho bảo trì cũng bị hư hại.

Đại úy Dave Snowden - sĩ quan chỉ huy của tàu Truman vào thời điểm đó, người sau này đã bị sa thải vì vụ việc - cho biết con tàu có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động hàng hải sau vụ va chạm, nhưng vẫn cần tiến hành sửa chữa để tiếp tục triển khai.

Tàu sân bay này đã đến một căn cứ của Hải quân Mỹ ở Hy Lạp để sửa chữa khẩn cấp - một quy trình sửa chữa tiêu chuẩn cho các sự cố bất ngờ, cho phép tàu vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Đến ngày 24/2, sau nhiều ngày sửa chữa, tàu Truman đã trở lại Địa Trung Hải để thực hiện các hoạt động hàng hải thường lệ. Sau đó, nó quay trở lại với nhiệm vụ chống Houthi.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Harry S. Truman. Ảnh: Hải quân Mỹ

Business Insider đưa tin, vụ va chạm là một trong số nhiều sự cố mà tàu Truman gặp phải trong quá trình triển khai; tàu sân bay này đã mất ba máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet, trong đó có một chiếc bị bắn nhầm. Chi phí ước tính cho mỗi chiếc máy bay này khoảng 60 triệu USD.

Đến tháng 6, tàu Truman đã trở về Căn cứ Hải quân Norfolk sau chuyến triển khai đầy biến cố ở Trung Đông. Trước sự kiện lớn hôm 5/10, vết hư hại từ vụ va chạm hồi tháng 2 đã được sơn lại cho trùng với màu thân tàu.

Người thủy thủ chụp ảnh vết hư hại nói với Business Insider rằng nếu nó không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của tàu thì việc sửa chữa thiệt hại về mặt thẩm mỹ có thể không được ưu tiên.

Tại Hy Lạp, các vách ngăn mới đã được lắp đặt bên trong những không gian bị hư hại "để đảm bảo tính toàn vẹn của khả năng chống chịu thời tiết", người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết hôm 10/10, đồng thời nói thêm rằng thiệt hại bên ngoài sẽ được sửa chữa trong quá trình đại tu phức hợp tiếp nhiên liệu (RCOH) - một dự án kéo dài nhiều năm bao gồm việc tiếp nhiên liệu cho hai lò phản ứng của tàu, cũng như các hoạt động sửa chữa, nâng cấp và hiện đại hóa ở quy mô lớn.

"Khả năng sửa chữa nhanh chóng tàu chiến của Hải quân Mỹ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới là minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của chúng tôi và lợi thế chiến đấu trong mối quan hệ với các Đồng minh và đối tác", người phát ngôn cho biết.

Huntington Ingalls Industries (HII) - một công ty đóng tàu khổng lồ của Mỹ chuyên sửa chữa tàu sân bay - đã được trao hợp đồng trị giá 913 triệu USD vào năm ngoái để hoàn thành việc tiếp nhiên liệu và đại tu phức tạp, sẽ diễn ra tại cơ sở Newport News của công ty.

HII không trả lời ngay lập tức câu hỏi của Business Insider về thời điểm dự kiến quá trình này bắt đầu hoặc hoàn thành.