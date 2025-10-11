Campuchia 'đặt cược' vào Trung Quốc: Đường cao tốc 2 tỷ USD là bước đột phá

Tờ Khmer Times ngày 10/10 đưa tin, Campuchia đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trên hành trình phát triển kinh tế. Mặc dù nước này đã đạt được những bước tiến trên nhiều lĩnh vực trong hai thập kỷ qua, cơ sở hạ tầng của Campuchia - đặc biệt là đường bộ, cầu và đường sắt - vẫn còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực.

Để giải quyết vấn đề này, Campuchia cần đầu tư mạnh mẽ và bền vững hơn vào cơ sở hạ tầng, và một trong những đối tác triển vọng nhất trong nỗ lực này là Trung Quốc.

Một đoạn đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville do Trung Quốc tài trợ tại tỉnh Kampong Speu, Campuchia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Khmer Times, sự trỗi dậy của Trung Quốc như một quốc gia dẫn đầu toàn cầu về cơ sở hạ tầng và đổi mới công nghệ quả là đáng kinh ngạc. Từ đường sắt cao tốc đến hệ thống đường cao tốc rộng lớn và mạng lưới cầu đường ngoạn mục, quốc gia này đã chuyển đổi kết nối nội địa và hiện đang mở rộng chuyên môn ra nước ngoài.

Đối với các quốc gia như Campuchia - nơi cần nâng cấp đáng kể mạng lưới giao thông, sự tham gia của Trung Quốc vừa là mô hình vừa là phương tiện để thúc đẩy tăng trưởng.

Các dự án như Đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville và nhiều cây cầu bắc qua sông Mê Kông đã cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần của Campuchia. Những khoản đầu tư này - thường được tài trợ thông qua các khoản vay ưu đãi - đã rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng các tuyến đường thương mại và kết nối các cộng đồng trước đây bị cô lập.

Đặc biệt, Đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville là một bước đột phá. Đây là đường cao tốc đầu tiên của Campuchia, nối thủ đô Phnom Penh với thành phố cảng Sihanoukville, có chiều dài 187 km và 4 làn xe, do Trung Quốc đầu tư 2 tỷ USD theo hình thức BOT. Hành trình từng kéo dài nhiều giờ đồng hồ trên những con đường đông đúc giờ đây đã trở nên thông suốt và nhanh chóng hơn, rút ​​ngắn gần một nửa thời gian di chuyển. Đường cao tốc này chỉ là một ví dụ về việc cơ sở hạ tầng được cải thiện có thể trực tiếp thúc đẩy thương mại, du lịch và đầu tư như thế nào.

Theo Khmer Times, nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào nông nghiệp, du lịch và may mặc. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của các ngành này thường bị cản trở bởi điều kiện đường sá kém và sự thiếu hiệu quả của hoạt động hậu cần.

Nhiều đường cao tốc, đường trải nhựa và các tỉnh thành có kết nối tốt hơn sẽ giúp việc đi lại nhanh hơn, giảm chi phí vận chuyển và giúp việc vận chuyển hàng hóa và con người hiệu quả hơn.

Việc xây dựng cầu vượt, bổ sung cầu và cải thiện mạng lưới đường bộ có thể giảm bớt tình trạng tắc nghẽn ở khu vực thành thị và nông thôn. Các dự án này có thể biến Campuchia thành một trung tâm thương mại khu vực, tương tự như cách một số tỉnh ở Trung Quốc đã tận dụng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư và công nghiệp.

Đầu tư đường sắt cũng là một lĩnh vực quan trọng. Nếu Trung Quốc hỗ trợ Campuchia xây dựng hoặc hiện đại hóa mạng lưới đường sắt, tác động có thể mang tính chuyển đổi. Đường sắt là một phương thức vận chuyển hàng hóa cồng kềnh và lượng lớn người trên những quãng đường dài một cách hiệu quả về chi phí và năng lượng. Đối với nền kinh tế xuất khẩu của Campuchia, một mạng lưới đường sắt hiện đại kết nối nước này với các hành lang thương mại khu vực sẽ là một tài sản vô giá.

Cầu Chak Angre Krom-Prek Pra trị giá 60 triệu USD bắc qua sông Tonle Bassac ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia được tài trợ bằng khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc. Ảnh: Khmer Times

Khmer Times nhận định, tỉnh Quý Châu của Trung Quốc là một ví dụ sống động về những điều có thể đạt được khi phát triển cơ sở hạ tầng được ưu tiên. Tỉnh từng xa xôi hẻo lánh này giờ đây là một kỳ quan của kết nối hiện đại. Những con đường cao tốc và cầu vượt uốn lượn qua núi cao và thung lũng như những huyết mạch, kết nối ngay cả những địa hình hiểm trở nhất với các trung tâm đô thị đang bùng nổ của Trung Quốc.

Điều đáng khích lệ hơn nữa là tỉnh Quý Châu của Trung Quốc, cũng giống như một số tỉnh khác ở Campuchia, từng bị coi là kém phát triển. Tuy nhiên, nhờ các khoản đầu tư có mục tiêu và quan hệ đối tác chiến lược, tỉnh này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ; nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ ấn tượng.

Theo Khmer Times, đây chính là mô hình mà Campuchia có thể học hỏi. Bằng cách hợp tác với Trung Quốc, Campuchia có thể đẩy nhanh hành trình phát triển của mình.