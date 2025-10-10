Sinh nhật tuổi 73 của Tổng thống Putin: Điện mừng dồn dập từ Triều Tiên, Trung Quốc... ông Trump thì sao?

TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 vào ngày 7/10. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã quyết định không nghỉ ngơi và dành ngày đặc biệt này để làm việc như thường lệ.

Nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã gọi điện chúc mừng Tổng thống Putin, thảo luận với ông về các vấn đề song phương và toàn cầu quan trọng, trong khi một số khác gửi lời chúc mừng sinh nhật qua điện tín.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin không làm việc suốt ngày hôm đó, vì buổi tối là thời gian ông dành cho gia đình và bạn bè.

TASS đã tổng hợp những thông tin chính về các sự kiện diễn ra xung quanh ngày sinh nhật của Tổng thống Nga.

Người đầu tiên chúc mừng

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Nga.

"Tôi tin chắc rằng mối quan hệ đồng minh giữa hai nước, vốn đã trải qua thời kỳ hoàng kim vĩ đại, sẽ luôn được phát triển trong tương lai, nhờ vào mối quan hệ hữu nghị nồng ấm và tình đồng chí gắn bó giữa chúng ta, và sẽ đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương và thiết lập một trật tự thế giới công bằng và đa cực", KCNA dẫn lời ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết với Tổng thống Putin rằng "Bình Nhưỡng và Moskva sẽ luôn sát cánh bên nhau" và "tình hữu nghị giữa họ sẽ trường tồn".

Lời chúc từ Trung Quốc, Triều Tiên, Belarus

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói với các phóng viên rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng sinh nhật "ấm áp và độc đáo" đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoài các ông Tập và Kim, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng là một trong những người đầu tiên chúc mừng ông Putin, trợ lý Điện Kremlin cho biết.

"Chúng tôi đã nhận được nhiều điện mừng, khá ấm áp và độc đáo", ông Ushakov nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo CIS

Cổng thông tin báo chí Điện Kremlin đưa tin, các nhà lãnh đạo của các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã đích thân chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nhà lãnh đạo CIS bao gồm Tổng thống Belarus Lukashenko, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, nguyên thủ quốc gia Tajik Emomali Rahmon, nhà lãnh đạo Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, cũng như Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

"Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự phát triển của quan hệ song phương và công việc chung sắp tới tại Hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia CIS ở Dushanbe", Điện Kremlin cho biết, đồng thời nói thêm rằng tất cả các nhà lãnh đạo CIS cũng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật bằng văn bản tới Tổng thống Putin.

Thảo luận công việc kết hợp với chúc mừng sinh nhật

Theo TASS, một số nhà lãnh đạo liên lạc với Tổng thống Putin không chỉ chúc mừng ông mà còn nắm bắt cơ hội để thảo luận về các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương.

Ví dụ, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với ông Putin, ngoài hợp tác song phương, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến ở Trung Đông và Ukraine.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong một thông cáo báo chí sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin rằng bản thân không chỉ "gửi lời chúc mừng sinh nhật nồng ấm và chúc ông sức khỏe tốt và sống lâu", mà còn cảm ơn ông Putin vì "cam kết cá nhân của ông trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ Ấn Độ - Nga trong những năm qua".

Tổng thống Cộng hòa Srpska (thuộc Bosnia - Herzegovina) Milorad Dodik cũng đã "thay mặt cho Cộng hòa Srpska, nhân dân Serbia", chúc Tổng thống Nga Putin "sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà nước". "Mong rằng sự khôn ngoan, quyết đoán và lòng vị tha của ông sẽ phục vụ tốt cho nước Nga và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc anh em của chúng ta", ông Dodik nhấn mạnh trong một bài đăng trên X.

Hãng thông tấn Bahrain đưa tin rằng Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa của Bahrain đã gửi điện tín chúc mừng sinh nhật Tổng thống Putin và chúc người dân Nga thịnh vượng.

Tổng thống Bolivia Luis Arce chúc ông Putin có đủ sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo nước Nga. "Nhân ngày đặc biệt này, chúng tôi chúc ông sức khỏe và đủ mạnh mẽ để tiếp tục dẫn dắt đất nước trên con đường tiến bộ, phẩm giá và công bằng xã hội", Tổng thống Bolivia phát biểu, gọi ông Putin là người đồng cấp "anh em" của mình.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng chúc Tổng thống Putin "sức khỏe dồi dào và đạt được nhiều thành công cá nhân" để ông có thể tiếp tục lãnh đạo nước Nga thành công.

Hai đồng Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và Rosario Murillo cũng "chúc ông sức khỏe tốt, đạt được những thành tựu mới và niềm vui chiến thắng mà nhân dân và chính phủ của ông sẽ đạt được nhân danh công lý, sự thật và tôn trọng mọi quyền lợi", trang tin điện tử El 19 dẫn lời hai đồng lãnh đạo trong một bức điện gửi Tổng thống Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Ảnh: Reuters

Còn ông Trump thì sao?

Công chúng cũng kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gọi điện cho người đồng cấp Nga. Các phóng viên đã hỏi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov về điều này trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 7/10.

"Tôi sẽ không công bố bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ đưa ra tuyên bố sau khi có kết quả [của các cuộc tiếp xúc]", ông Peskov trả lời câu hỏi của TASS về việc liệu lịch trình của Tổng thống Putin có bao gồm cuộc trò chuyện với người đồng cấp Mỹ Trump hay không.

Tuy nhiên, sau đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov phát biểu tại một cuộc họp báo rằng không có cuộc điện đàm nào giữa hai ông Putin và Trump được lên kế hoạch vào ngày 7/10.

Theo TASS, vào ngày 14/6, đúng ngày sinh nhật của ông Trump, Tổng thống Putin từng gọi điện cho nhà lãnh đạo Mỹ. Hai bên đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và Trung Đông, cùng nhiều chủ đề khác trong cuộc điện đàm đó.