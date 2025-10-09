Tổng thống Putin thừa nhận trách nhiệm của Nga trong vụ rơi máy bay Azerbaijan cuối năm 2024

Tiêu điểm

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố chi tiết về vụ tai nạn máy bay của hãng AZAL hồi cuối năm 2024, khiến 38 người thiệt mạng, RIA Novosti đưa tin. Đây là lần đầu tiên ông Putin công khai thừa nhận trách nhiệm của Nga trong vụ việc.

Theo ông Putin, nguyên nhân vụ tai nạn có liên quan đến một máy bay không người lái của Ukraine đang hoạt động trong khu vực vào thời điểm đó, và nguyên nhân thứ hai là do trục trặc kỹ thuật trong hệ thống phòng không của Nga.

Bối cảnh

Thông tin được ông Putin chia sẻ trong cuộc gặp với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev tại Dushanbe ngày 9/10.

Máy bay Embraer 190 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines, bay từ Baku đến Grozny, đã rơi vào sáng ngày 25/12/2024 gần Aktau, phía Tây Kazakhstan. Trên máy bay có 5 thành viên phi hành đoàn và 62 hành khách. Có 38 người thiệt mạng.

Họ nói gì - nghĩ gì

Tổng thống Putin làm rõ rằng máy bay có thể đã bị ảnh hưởng bởi các mảnh vỡ, chứ không phải bởi trúng tên lửa trực tiếp: "Hai tên lửa được phóng ra không đánh trúng trực tiếp máy bay — nếu điều đó xảy ra, máy bay đã rơi ngay tại chỗ — mà phát nổ cách đó khoảng 10 mét, có thể là do cơ chế tự hủy".

Tổng thống Azerbaijan Aliyev nói với ông Putin: "Ông đích thân giám sát tiến trình điều tra, và chúng tôi không nghi ngờ gì rằng nó sẽ được tiến hành một cách khách quan".

Đáng chú ý

Tổng thống Putin đã gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Aliyev vì vụ việc bi thảm xảy ra trong không phận Nga.

Ông Putin cho biết Nga sẽ đưa ra đánh giá pháp lý đối với hành động của các quan chức liên quan.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, cả hai nước có trách nhiệm đưa ra đánh giá khách quan và công bố nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn. Ông lưu ý rằng cần thêm thời gian để giải quyết triệt để vụ việc.

Về phần mình, ông Aliyev cảm ơn ông Putin vì đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ tai nạn máy bay AZAL, và đích thân giám sát quá trình điều tra.