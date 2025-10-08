Tiêu điểm

Thủ tướng Slovakia Robert Fico chỉ trích gay gắt sáng kiến REPowerEU của Ủy ban châu Âu (EC), Euractiv đưa tin. Ông cho rằng nỗ lực loại bỏ năng lượng Nga khỏi thị trường của Liên minh châu Âu là một chính sách tự hủy và nguy hiểm.

Bối cảnh

Phát ngôn cảnh báo của ông Fico được đưa ra tại Diễn đàn Năng lượng Hạt nhân châu Âu (ENEF) ở Bratislava (Slovakia).

REPowerEU là sáng kiến của EU nhằm chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Slovakia - một nước thành viên của EU - không thể ngừng nhập khẩu thanh nhiên liệu hạt nhân từ Nga cho các lò phản ứng được thiết kế theo kiểu Liên Xô của nước này.

Họ nói gì - nghĩ gì

Thủ tướng Slovakia Robert Fico:

"Chúng ta đang tự bắn vào chân mình. Tôi sẵn sàng tranh luận với Ủy ban châu Âu 24/7 để chứng minh rằng đây là một bước đi mang tính ý thức hệ vô nghĩa".

"Nếu liên minh [EU] không từ bỏ cách tiếp cận mang tính ý thức hệ đối với chính sách năng lượng và kinh tế, các quốc gia châu Âu sẽ đánh mất khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế".

Đáng chú ý