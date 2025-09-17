Reuters ngày 17/9 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Vương quốc Anh vào hôm nay. Đây là một chuyến thăm chưa từng có tiền lệ - với nghi lễ trang trọng và các cuộc đối thoại ngoại giao quan trọng trong bối cảnh vụ việc liên quan tới Jeffrey Epstein vẫn chưa lắng xuống.

An ninh cho chuyến thăm sẽ được thắt chặt, với chiến dịch triển khai cảnh sát quy mô lớn tại Windsor và London để đối phó với cuộc biểu tình của nhóm “Liên minh Chống Trump”. Cảnh sát Anh cho biết 4 người đã bị bắt hôm 16/9 sau khi hình ảnh của ông Trump và tội phạm Jeffrey Epstein bị chiếu lên một tòa tháp của Lâu đài Windsor.

Tuần trước, Thủ tướng Starmer đã sa thải Peter Mandelson khỏi vị trí Đại sứ Anh tại Washington vì có mối liên hệ với Epstein — điều này có thể dẫn đến những câu hỏi khó xử dành cho cả Starmer và Trump, người cũng từng bị soi xét về mối quan hệ với nhà tài phiệt tai tiếng này.

Thảm đỏ hoàng gia

Theo Reuters, Vua Charles và hoàng gia Anh sẽ trải thảm đỏ đón Tổng thống Trump tại Lâu đài Windsor — lâu đài cổ nhất và lớn nhất còn có người sinh sống trên thế giới, nơi cư trú của các đời vua Anh suốt gần 1.000 năm — với đoàn xe ngựa, loạt pháo chào, màn trình diễn máy bay quân sự và tiệc chiêu đãi xa hoa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump thăm chính thức Vương Quốc Anh. Ảnh: REUTERS/Kevin Lamarque

Đón ông Trump và phu nhân Melania là Hoàng tử William cùng Công nương Kate. Sau đó, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla sẽ cùng vợ chồng ông Trump diễu hành bằng xe ngựa qua khuôn viên lâu đài - hai bên đường có 1.300 quân nhân Anh đứng chào.

Hoàng gia Anh sẽ giới thiệu cho Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ những hiện vật lịch sử trong Bộ Sưu tập Hoàng gia liên quan đến Mỹ, trước khi họ tới Nhà nguyện St.George — nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth, người từng tiếp đón Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên năm 2019.

Sau đó sẽ là màn trình diễn máy bay quân sự và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, nơi Vua Charles và Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu.

Anh tuyên bố đây là nghi lễ quân sự đón tiếp cấp nhà nước có quy mô lớn nhất trong giai đoạn đương đại.

Vốn dành nhiều tình cảm cho hoàng gia, ông Trump không hề giấu giếm niềm vui khi trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên, và cũng là chính trị gia dân cử đầu tiên được một vị vua Anh mời tới hai lần.

“Tôi yêu mến Vua Charles,” ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hồi tháng Hai, “Có rất nhiều thứ ở đây... khiến trái tim tôi ấm áp. Đây là một nơi rất đặc biệt".

Reuters đánh giá rằng, đối với Vua Charles, chuyến thăm có thể mang lại cảm xúc lẫn lộn. Theo Reuters, Vua Charles gần như không có điểm chung rõ ràng với ông Trump.

Dù vậy, sự kiện này cũng mang lại cho ông sự chú ý lớn nhất từ khắp thế giới kể từ lễ đăng quang.

“Không ai có thể nghiêm túc cho rằng Tổng thống Trump và Vua Charles III chia sẻ cùng quan điểm về bất kỳ vấn đề nào. Thế nhưng, người ta vẫn kỳ vọng nhà vua sẽ thể hiện vai trò một cách chuyên nghiệp tuyệt đối”, sử gia Anthony Seldon nhận định.

“Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ... tôi nghĩ đây sẽ là sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong triều đại của ông".

Kỳ vọng về thuế quan

Tới ngày 18/9, chương trình sẽ chuyển sang dinh thự Chequers của Thủ tướng Starmer, nơi các cuộc thảo luận tập trung vào địa chính trị.

Thủ tướng Anh Keir Starmer hy vọng sẽ tận dụng tâm thế này để mang lại lợi ích cho nước Anh, khi chính phủ của ông tìm cách củng cố “mối quan hệ đặc biệt” giữa hai quốc gia, tăng cường hợp tác kinh tế, thu hút hàng tỷ đô la đầu tư, thảo luận về thuế quan và gây áp lực về vấn đề Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: REUTERS/Remo Casilli

Chuyến thăm mang lại một thỏa thuận công nghệ mới giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự. Microsoft cam kết đầu tư 31 tỷ bảng Anh (tương đương 42 tỷ USD) vào Anh.

Thủ tướng Starmer cũng kỳ vọng đạt thêm tiến triển về thuế quan.

“Về cơ bản, tôi cũng đến đây vì thương mại. Họ muốn xem liệu có thể điều chỉnh lại thỏa thuận một chút được không. Chúng tôi đã có một thỏa thuận, và đó là thỏa thuận tuyệt vời. Tôi sẵn lòng giúp họ”, ông Trump nói khi rời Nhà Trắng để tới Anh.