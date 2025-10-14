Xuất khẩu Việt Nam lập kỷ lục nhờ một loại quả, Thái Lan tính 'bắt tay': Giấc mơ 10 tỷ USD không còn xa

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) ngày 13/10 đưa tin, Trung tâm Thương mại Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan (DITP), cho biết theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 9/2025, với tổng giá trị đạt 1,4 tỷ USD, tăng 47,2% so với tháng trước và 52,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong chín tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 6,2 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi nhu cầu toàn cầu và năng lực cạnh tranh nông nghiệp của Việt Nam trong chuỗi giá trị quốc tế được cải thiện.

Bộ Công Thương cho rằng sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ sầu riêng - mặt hàng vẫn là động lực tăng trưởng chính. Mặc dù việc vận chuyển bị gián đoạn vào đầu năm do các biện pháp kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt của Trung Quốc, dẫn đến một số lô hàng bị trả lại, nhưng xuất khẩu đã phục hồi mạnh mẽ kể từ giữa năm.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tính, chỉ riêng trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã đạt 800-900 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Sầu riêng là loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ảnh: The Nation

Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng

The Nation đưa tin, Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quyết định trong việc phục hồi xuất khẩu của Việt Nam, chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Chỉ riêng trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 800 triệu USD, và đà tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến sẽ tiếp tục trong tháng 10 khi các nước đối thủ kết thúc vụ thu hoạch sầu riêng.

Ngoài sầu riêng, các loại trái cây khác của Việt Nam cũng tăng trưởng đáng kể, xuất khẩu vải thiều tăng gấp 58 lần sau khi vào các chuỗi bán lẻ lớn của Mỹ như Costco, trong khi xuất khẩu dâu tây tăng gấp 11 lần. Xuất khẩu bơ, dứa và hạt dẻ cười tăng hơn gấp đôi. Trong khi đó, các sản phẩm rau quả chế biến tăng gấp 2 đến 3 lần, phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc gia tăng giá trị và đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe hơn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện đang đàm phán với phía Trung Quốc để mở ra thị trường xuất khẩu mới cho bưởi và bơ của Việt Nam, với lô hàng đầu tiên dự kiến được vận chuyển vào năm 2026.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo xuất khẩu các sản phẩm rau quả chế biến sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong 5 năm tới, nhờ nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu. Với việc áp dụng hiệu quả các giao thức thương mại, đầu tư sâu hơn vào công nghệ chế biến và các vùng trồng trọt được chứng nhận, ngành rau quả Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng hàng năm hai chữ số.

Hiệp hội cũng dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam có thể đạt 8 tỷ USD trong năm nay và có khả năng đạt 10 tỷ USD vào năm 2030, sớm hơn dự kiến từ một đến hai năm.

Những con số kỷ lục này chứng minh thành công của Việt Nam trong việc nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, kiểm soát chất lượng và tận dụng các hiệp định thương mại tự do. Những nỗ lực này không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam tại Trung Quốc mà còn mở rộng phạm vi sang Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, củng cố vị thế là một trung tâm xuất khẩu trái cây toàn cầu mới nổi.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam có thể đạt 8 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: Xinhua

Cơ hội hợp tác Việt Nam - Thái Lan

Theo The Nation, đối với các doanh nghiệp nông nghiệp Thái Lan, sự trỗi dậy của Việt Nam vừa là thách thức vừa là cơ hội chiến lược. Thái Lan có thể tận dụng thế mạnh về trồng trọt trái cây nhiệt đới và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế bằng cách hợp tác với Việt Nam như một trung tâm hậu cần và chế biến.

Các liên doanh trong lĩnh vực hậu cần chuỗi lạnh, chế biến thực phẩm tiên tiến, bao bì chất lượng cao và công nghệ truy xuất nguồn gốc có thể nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và mở ra khả năng tiếp cận các thị trường có nhu cầu cao và đòi hỏi nhiều quy định trên toàn thế giới.