Thuế TPHCM 'gọi tên' loạt DN, cá nhân nợ thuế 2.400 tỷ: công ty của ca sĩ Jack (J97) cũng góp mặt, 1 phụ nữ nợ gần 160 tỷ

Dẫn đầu danh sách nợ thuế lần này là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Hân Sài Gòn với số tiền nợ "khủng" lên đến hơn 467 tỷ đồng. Theo sau là những cái tên đáng chú ý khác cũng trong lĩnh vực bất động sản như Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư (396 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Yên Khánh (246 tỷ đồng). Một loạt doanh nghiệp khác cũng bị nêu tên với số nợ lớn gồm: CTCP Thái Sơn E&C (hơn 109,6 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Cái Mép (gần 89 tỷ đồng), Danh Khôi Việt (66,3 tỷ đồng) và Trương Anh (62 tỷ đồng).

Ở khối cá nhân, hai cái tên gây chú ý nhất là bà Võ Thị Ngọc Phượng với khoản nợ gần 158-160 tỷ đồng và ông Lâm Phước Hải nợ 23,2 tỷ đồng. Một chi tiết đáng lưu tâm là địa chỉ đăng ký của hai cá nhân này đều liên quan đến khách sạn 5 sao Sheraton Sài Gòn (số 88 Đồng Khởi và 80 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1).

"Cơn bão" nợ thuế cũng không "né" các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Cụ thể, CTCP Tập đoàn NRC (Netland, HNX: NRC) bị gọi tên với số tiền nợ thuế hơn 126 tỷ đồng. Một doanh nghiệp khác là CTCP Lilama 45.3 (UPCoM: L43) cũng ghi nhận khoản nợ gần 2,5 tỷ đồng.

Từ thời trang, giải trí đến công ty liên quan Vạn Thịnh Phát

Danh sách các doanh nghiệp chưa niêm yết cũng quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc. CTCP Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế, đơn vị sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang Hoàng Phúc , đang nợ gần 13 tỷ đồng. Đặc biệt, CTCP Thiết kế và Trang trí Nội thất Norah , một doanh nghiệp có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), cũng bị nêu tên với khoản nợ hơn 15 tỷ đồng.

Lĩnh vực giải trí, truyền thông cũng "góp mặt" với nhiều cái tên. Nổi bật là Công ty TNHH J97 Entertainment do ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) góp vốn đang nợ gần 547 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, J97 Entertainment được thành lập vào tháng 6/2020 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Trong đó, ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) góp 20%, và mẹ của ông là bà Trần Thị Cẩm Loan góp 80%, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật.

Bên cạnh đó là các công ty khác như: Công ty Thiết bị Truyền thông và Quảng cáo Đoàn Việt (23,6 tỷ đồng), Công ty Dịch vụ Massage Zeus (8,8 tỷ đồng), Công ty Truyền thông Giải trí IPMM (4,8 tỷ đồng) và TNHH Trâm An Entertainment (hơn 240 triệu đồng).﻿

Theo đại diện cơ quan thuế, việc công khai danh sách này được thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 38/2019 và Nghị định 126/2020, áp dụng cho các trường hợpchậm nộp thuế quá 90 ngày. Động thái này nhằm tạo sức ép để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đây không phải lần đầu cơ quan thuế TPHCM mạnh tay công khai danh sách nợ thuế. Trước đó vào tháng 7, ngành thuế cũng đã công bố 195 doanh nghiệp nợ hơn 1.186 tỷ đồng. Việc liên tục cập nhật danh sách cho thấy nỗ lực của cơ quan chức năng, đồng thời phản ánh thực tế rằng nợ đọng thuế vẫn là một bài toán nan giải, gây áp lực lớn lên nguồn thu ngân sách.