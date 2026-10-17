Ở thuê nhiều khi cũng mệt, tiền vẫn tốn nhưng không đâu vào đâu…

Đi thuê nhà, nếu tìm được căn phòng đúng nhu cầu, vừa túi tiền và chủ nhà tốt thì việc ở thuê đôi khi chẳng thành vấn đề. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy.

Khổ tâm của người ở thuê

Xiao Zhu (22 tuổi), tốt nghiệp đại học tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) vào mùa hè năm 2024 và quyết định đến Hàng Châu (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội việc làm với hy vọng có thể cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, ngay từ bước đầu tiên là tìm chỗ ở, chàng trai đã gặp phải rắc rối khiến bản thân vừa bực bội vừa tuyệt vong: Căn phòng thuê giá 2.000 NDT/tháng (khoảng 7 triệu đồng) bị dột nước mỗi khi trời mưa, nhưng có báo cũng chẳng ai đến sửa.

Trước khi có lời mời làm việc chính thức, Xiao Zhu đã bắt đầu tìm nhà trên mạng xã hội. Ban đầu, anh chú ý đến một căn hộ rộng 40m2, gồm một phòng ngủ và một phòng khách, nằm ở tầng 3, có giá thuê 2.500 NDT/tháng (khoảng 8,75 triệu đồng). Tuy nhiên, khi liên hệ với người đăng tin, anh được thông báo căn hộ đã có người thuê. Người môi giới sau đó giới thiệu một căn phòng khác, cho biết mình hoạt động độc lập nên có thể cung cấp nhà với mức phí thấp hơn các công ty môi giới lớn.

Ảnh minh họa Xiaohongshu

Rắc rối xuất hiện chỉ vài ngày sau khi chuyển vào. Xiao Zhu phát hiện trần nhà bị dột, lập tức nhắn tin cho môi giới và nhận được lời hứa sẽ sắp xếp người đến sửa chữa. Thế nhưng, một tuần trôi qua vẫn không có ai xuất hiện. Khi anh liên tục hỏi về tình trạng căn phòng, môi giới bắt đầu ngừng trả lời tin nhắn. Đến lúc Xiao Zhu đề nghị chấm dứt hợp đồng, người này thông báo không hoàn trả tiền cọc.

Một trường hợp khác là Xiao Yang, tốt nghiệp một trường đại học tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào năm 2022. Công việc hiện tại của Xiao Yang có chế độ đãi ngộ khá tốt, nhưng chi phí nhà ở gần nơi làm việc lại trở thành vấn đề. Những căn phòng đơn trong khu vực có giá thuê hơn 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng), vượt quá mức cô mong muốn chi trả.

Thông qua một môi giới trên mạng, Xiao Yang tìm được căn phòng nhỏ trong một căn hộ vốn có bốn phòng ngủ và 1 phòng khách. Chủ nhà tận dụng gần như mọi không gian để chia thành các phòng cho thuê riêng. Phòng ngủ chính có ban công và nhà vệ sinh riêng được cho thuê với giá 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng), trong khi căn phòng nhỏ vốn được sử dụng làm phòng đọc sách có giá 1.800 NDT/tháng (khoảng 6,3 triệu đồng).

Xiao Yang chọn căn phòng rẻ nhất, nơi chỉ đủ kê một chiếc giường và bàn làm việc. Cô mang theo một vali cùng hai chiếc túi, gần như không có thêm đồ đạc. Tuy nhiên, việc sử dụng nhà vệ sinh chung với ba người thuê khác nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh. Các chai dầu gội, sữa tắm, nước giặt và mỹ phẩm bị đặt lộn xộn trên bồn rửa, giá treo khăn; nhiều chai bám đầy bụi, vòi nước xuất hiện vết gỉ sét, còn bệ ngồi bồn cầu có những vết ố vàng.

Điều khiến Xiao Yang khó chịu nhất vẫn là người ở ghép có cách sinh hoạt mà cô không thể chấp nhận. Trải nghiệm tồi tệ đến mức cô chia sẻ rằng thà ngủ trên xe buýt còn cảm thấy dễ chịu hơn ngủ trong căn phòng thuê ấy. Với những người trẻ phải cân đối ngân sách khi mới đi làm, lựa chọn nhà ở giá thấp đôi khi đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự riêng tư, vệ sinh và chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Căn phòng mà Xiao Yang đang thuê

Trong khi đó, Wang - Cô gái đến từ Tân Cương (Trung Quốc) vừa tốt nghiệp đại học, cũng gặp tình huống khó xử khi thuê nhà. Tháng 6, cô nhìn thấy bài đăng sang nhượng phòng của một cô gái khác trong khu dân cư gần trung tâm thương mại China Resources MixC ở quận Lâm Bình (Trung Quốc), với giá thuê chỉ 700 NDT/tháng (khoảng 2,45 triệu đồng). Wang đã so sánh nhiều lựa chọn, đặc biệt quan tâm đến vị trí và chi phí điện nước. Do cần nhanh chóng ổn định chỗ ở để tìm việc, cô sớm ký hợp đồng dù căn phòng cách ga tàu điện ngầm khá xa.

Chưa ở được nửa tháng, Wang đã cảm thấy kiệt sức. Ngay ngày đầu tiên, phòng xuất hiện gián và nhiều côn trùng nhỏ. Vì sợ gián, cô phải nhờ chủ nhà xử lý, nhưng sau đó chúng tiếp tục xuất hiện, buộc cô tự mua thuốc diệt côn trùng trên mạng. Nhà vệ sinh nhỏ trong phòng cũng bốc mùi cống nghiêm trọng khi thời tiết nóng lên, khiến cô phải đóng cửa liên tục. Đáng nói, dù ban đầu được thông báo không có khoản phí nào khác, cô sau đó lại bị yêu cầu đóng thêm 100 NDT (khoảng 350.000 đồng) tiền đặt cọc chìa khóa.

Tuy nhiên, điều khiến Wang bất an hơn cả là cách cư xử của người đàn ông đứng ra cho thuê nhà. Người này thực chất là bên trung gian, thường được gọi là chủ nhà thứ cấp. Trong một lần kiểm tra phòng, ông tự ý mở tủ đựng đồ cá nhân của cô mà không hỏi ý kiến, đồng thời ngồi lên chiếc giường cô vừa trải ga dù trong phòng có ghế.

Người thuê nhà nên làm gì để hạn chế tình trạng đi không được, ở không xong?

Những câu chuyện như của Wang, Xiao Yang hay Xiao Zhu cho thấy thuê nhà không đơn thuần là tìm được một nơi có giá phù hợp. Với người trẻ mới đến thành phố làm việc, những rắc rối như thông tin quảng cáo không đúng thực tế, phòng xuống cấp, điều khoản hợp đồng bất lợi, phí phát sinh và tiền cọc khó đòi có thể khiến quá trình ổn định cuộc sống trở nên căng thẳng.

Ảnh minh họa Pinterest

Từ các trải nghiệm này, người thuê nên trực tiếp kiểm tra nhà vào ban ngày, thử các thiết bị, quan sát tường, trần, sàn và hệ thống thoát nước, đồng thời xác nhận rõ tình trạng căn phòng trước khi nhận bàn giao. Hợp đồng cần được đọc kỹ, đặc biệt là thời hạn thuê tối thiểu, điều kiện chấm dứt hợp đồng, các khoản phí và nguyên tắc hoàn trả tiền cọc. Người thuê cũng nên xác minh danh tính, quyền cho thuê của đối phương và lưu lại tin nhắn, hình ảnh, biên lai thanh toán để làm bằng chứng nếu phát sinh tranh chấp.

Một căn phòng không cần rộng hay có nội thất đắt tiền, nhưng cần bảo đảm mức giá hợp lý, điều kiện sinh hoạt an toàn và quyền riêng tư cơ bản. Với người trẻ bắt đầu cuộc sống ở thành phố mới, tìm được một nơi có thể yên tâm trở về sau giờ làm cũng quan trọng không kém việc tìm được công việc phù hợp.

(Nguồn: Hangzhou.com.cn)