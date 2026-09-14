Muốn xuất hiện thật chỉn chu trong buổi họp lớp, một cô gái đã quyết định thuê xe sang để đi nhưng cuối cùng lại vướng vào vụ kiện có giá trị gấp hàng trăm lần số tiền thuê xe.

Sau nhiều năm không gặp, một buổi họp lớp đôi khi không chỉ là dịp để những người bạn cũ ngồi lại kể chuyện ngày xưa. Đó còn là lúc mỗi người vô thức quan sát xem những người từng học cùng mình ngày ấy giờ đang sống ra sao. Có người đến bằng chiếc ô tô mới mua, có người kể về công việc, nhà cửa, thu nhập. Cũng vì thế, không ít người muốn mình xuất hiện thật chỉn chu trong những cuộc gặp như vậy, dù đôi khi phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ.

Một cô gái ở Đại Liên (Trung Quốc) cũng từng có lựa chọn như vậy. Cô thuê một chiếc Mercedes với giá 400 NDT/ngày (khoảng 1,5 triệu đồng), để đi họp lớp. Có lẽ khi ấy, cô không thể nghĩ rằng chỉ sau một buổi gặp bạn cũ, chiếc xe này lại kéo mình vào một vụ kiện với khoản tiền lên tới hơn 180.000 NDT (hơn 690 triệu đồng).

Vụ việc xảy ra vào tháng 8/2018. Được biết, Tiểu Huệ (tên nhân vật đã được thay đổi) sắp tham gia buổi họp lớp đại học sau nhiều năm ra trường. Vì muốn tạo ấn tượng trước mặt bạn cũ, cô đã quyết định thuê một chiếc Mercedes với giá 400 NDT/ngày.

Tiểu Huệ quyết định thuê xe để đi họp lớp cho bằng bạn bằng bè (Ảnh minh họa)

Ngày 20/8, sau khi buổi họp lớp kết thúc, cô lái xe trở về nhà. Thời điểm này, Đại Liên chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu và mưa lớn. Trên đường đi, mực nước bắt đầu dâng cao. Chiếc xe sau đó chết máy giữa khu vực ngập nước. Tiểu Huệ nhanh chóng liên hệ với công ty bảo hiểm. Chủ chiếc Mercedes cũng tới hiện trường. Tuy nhiên, sau đó chiếc xe được đưa tới một cơ sở sửa chữa tư nhân thay vì trung tâm bảo dưỡng chính hãng như Tiểu Huệ đề nghị.

Sau vụ việc, công ty sở hữu chiếc Mercedes đưa Tiểu Huệ ra tòa, yêu cầu cô bồi thường những thiệt hại liên quan đến chiếc xe. Theo phán quyết sơ thẩm được truyền thông Trung Quốc đưa tin, tổng số tiền Tiểu Huệ phải bồi thường vượt mức 180.000 NDT. Trong đó, chi phí sửa chữa xe là hơn 107.000 NDT. Xe phải nằm tại xưởng sửa chữa trong 129 ngày, khiến phát sinh thêm hơn 51.000 NDT tiền tổn thất. Ngoài ra còn có 10.000 NDT tiền giảm giá trị chiếc xe, hơn 11.000 NDT phí luật sư cùng các khoản án phí và chi phí giám định khác.

Từ 400 NDT tiền thuê xe cho một ngày, con số cuối cùng đã tăng lên hơn 180.000 NDT, tức khoảng 450 lần. Đáng chú ý, chiếc Mercedes khi đó được xác định có giá trị khoảng 260.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng).

Chiếc Mercedes bị hư hại khiến Tiểu Huệ vướng vào vụ kiện bồi thường lên đến hơn 690 triệu đồng (Ảnh: Zlol)

Tiểu Huệ không đồng ý với phán quyết. Cô cho rằng nguyên nhân khiến xe gặp sự cố là mưa bão bất ngờ, đồng thời cho biết hôm đó có nhiều phương tiện khác cũng bị ngập nước. Phía cô lập luận rằng tình hình thời tiết có thể được xem là trường hợp bất khả kháng.

Tuy nhiên, tòa sơ thẩm không chấp nhận lập luận này. Theo phán quyết được Beijing Youth Daily dẫn lại, thời tiết xấu không được xem là tình huống hoàn toàn không thể dự đoán, tránh khỏi hoặc khắc phục. Tòa cho rằng người lái xe cần nhận thức được những rủi ro khi điều khiển phương tiện trong điều kiện mưa lớn.

Sau phán quyết, Tiểu Huệ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đại Liên.

Điều khiến câu chuyện này được chú ý không chỉ nằm ở khoản tiền hơn 180.000 NDT mà còn ở sự chênh lệch khó tin giữa số tiền thuê xe và khoản bồi thường sau đó. 400 NDT cho một ngày thuê xe đã biến thành một vụ kiện trị giá hơn 180.000 NDT.

Tất nhiên, câu chuyện không có nghĩa rằng việc thuê một chiếc xe sang để đi họp lớp là sai. Vấn đề nằm ở những rủi ro đi kèm một lựa chọn tưởng như rất đơn giản. Đặc biệt với những chiếc xe có giá trị lớn, một sự cố bất ngờ có thể khiến số tiền phải bỏ ra vượt xa khả năng hình dung ban đầu. Một buổi gặp mặt kéo dài vài tiếng có thể chỉ cần một khoảnh khắc mất kiểm soát để trở thành một vấn đề kéo dài nhiều tháng.

Câu chuyện cũng gợi lại một tâm lý khá phổ biến trong những buổi họp lớp khi sau nhiều năm xa cách, người ta đôi khi muốn chứng minh rằng mình đang sống tốt. Một chiếc xe đẹp, một bộ quần áo đắt tiền hay một công việc đáng tự hào có thể khiến cuộc gặp trở nên "oách" hơn. Nhưng những thứ được nhìn thấy trong vài tiếng lại không nói hết được cuộc sống thật của một con người.

Theo Zlol