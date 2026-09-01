Sinh hoạt kiểu gì trong căn phòng chưa tới 7m2?

Lydia Rouka (27 tuổi) là một nữ sinh người Đức đang du học tại Hàn Quốc, tính đến nay cũng được 2 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, Lydia cho biết việc khó khăn nhất với cô là tìm nhà để thuê.

Hiện tại, Lydia đang ở trong một căn phòng chỉ rộng 6,5m2 tại Seoul. Căn phòng Lydia đang thuê thuộc dạng “goshiwon” - kiểu nhà ở có những phòng riêng siêu nhỏ, thường được lựa chọn bởi sinh viên hoặc người cần một nơi ở với chi phí tương đối thấp. Không gian hạn chế đến mức mọi đồ đạc trong phòng đều phải được sắp xếp cẩn thận, bởi chỉ cần thêm 1 món đồ, phần diện tích trống vốn đã ít ỏi sẽ gần như biến mất.

Chia sẻ hình ảnh căn phòng trên mạng xã hội, Lydia gọi đây là “căn hộ nhỏ nhất” mà cô từng sống. Mỗi tháng, cô trả khoảng 470.000 won (9,1 triệu đồng) cho không gian rộng vỏn vẹn 6,5m2.

Nhìn từ bên ngoài, mức tiền thuê này có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, với Lydia, vấn đề lớn nhất không chỉ nằm ở diện tích mà còn ở cách cô phải tận dụng từng khoảng trống trong phòng.

Chiếc giường chiếm phần diện tích đáng kể, trong khi quần áo phải được treo ngay phía trên hoặc xung quanh giường. Phần sàn trống còn lại rất ít, khiến việc di chuyển trong phòng cũng trở nên khó khăn.

Căn phòng 6,5m2 của Lydia

Đặc biệt, phòng vệ sinh nằm ngay bên trong căn phòng và được Lydia ví như một “chiếc hộp kính”. Do không có sự phân tách rõ ràng giữa khu vực tắm và các thiết bị khác, mỗi lần sử dụng vòi sen, Lydia lại phải dọn gần như toàn bộ những món đồ có nguy cơ bị nước làm ướt.

Cô cho biết trước khi tắm, giấy vệ sinh, khăn tắm và những vật dụng dễ ướt đều phải mang ra ngoài. Quần áo cũng được mang ra khỏi phòng vệ sinh. Sau khi tắm xong, Lydia lại phải đưa tất cả đồ đạc trở về vị trí cũ.

Với một căn phòng thông thường, việc đi tắm chỉ đơn giản là bước vào phòng vệ sinh và sử dụng. Nhưng trong không gian 6,5 m2 của Lydia, đó lại trở thành một công đoạn cần chuẩn bị trước và sắp xếp lại sau.

Không gian nhỏ cũng đồng nghĩa Lydia không thể có một căn bếp riêng. Thay vào đó, cô phải sử dụng khu bếp chung với những người sống cùng tầng. Khu giặt giũ cũng là không gian dùng chung, thay vì được bố trí ngay trong phòng.

Trong đoạn video đăng tải trên TikTok với tài khoản @lydyagami, Lydia cho người xem nhìn cận cảnh nơi ở của mình.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và đạt khoảng 1,4 triệu lượt xem. Nhiều người bất ngờ trước diện tích căn phòng, đặc biệt khi Lydia cho biết đây chính là nơi cô đang sinh sống tại Seoul.

Một người bình luận rằng họ cảm thấy “ngột ngạt” chỉ khi nhìn vào căn phòng. Người khác ví nơi ở của Lydia giống một chiếc tủ quần áo hơn là một căn hộ. Một bình luận khác thốt lên: “Ôi không... không thể nào”.

Mỗi lần đi tắm là 1 lần Lydia phải sắp xếp lại đồ đạc

Điều đáng chú ý là bản thân Lydia không xem căn phòng 6,5m2 hoàn toàn là một trải nghiệm tệ. Dù phải liên tục sắp xếp lại đồ đạc, sử dụng bếp và khu giặt chung, cô cho biết mình yêu thích lối sống tối giản. Với Lydia, căn phòng nhỏ buộc cô phải hạn chế số lượng đồ dùng và chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết. Không có đủ diện tích để chất đầy đồ đạc, cô phải tận dụng những khoảng trống có sẵn và thay đổi cách sinh hoạt để thích nghi.

Lydia thừa nhận rằng việc sống trong căn phòng siêu nhỏ này dù sao vẫn thoải mái hơn là thuê 1 căn nhà rộng và ở chung với người khác. Với một số người, việc sở hữu căn phòng riêng dù chỉ 6,5m2 vẫn có thể đáng lựa chọn hơn so với việc phải sống cùng người lạ. Ngược lại, với những người cần nhiều diện tích hoặc coi trọng sự riêng tư trong sinh hoạt, kiểu phòng này có thể là một thử thách không nhỏ.

Trong trường hợp của Lydia, cô lựa chọn đánh đổi diện tích lấy một không gian sống riêng và chấp nhận việc phải tối giản hóa sinh hoạt. Căn phòng 6,5m2 vì thế không chỉ là nơi ở có diện tích đặc biệt nhỏ mà còn trở thành một phần trong lối sống mà cô đang lựa chọn khi sống tại Seoul.