Thực tế là chẳng cần chi quá nhiều tiền cho tấm bằng MBA, bạn vẫn có thể đón đầu xu hướng với 7 cuốn sách này!

As a Man Thinketh (Khi người ta tư duy) của James Allen



Bài học từ cuốn sách: Đa phần mọi người đều hiểu sai giá trị của cuộc sống, coi nó là kết quả của số mệnh, may mắn và hoàn cảnh. Tuy nhiên, As a Man Thinketh sẽ cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác.

Cuốn sách này giải thích rằng cuộc sống của bạn là do chính bạn tạo nên, suy nghĩ sẽ hình thành nên tính cách, từ tính cách đó sẽ định hướng cho hành động và quyết định bạn sẽ hành động theo hướng nào từ đó sẽ quyết định bạn là ai.

Trích dẫn hay nhất: "Một người đàn ông chỉ thực sự trở thành đàn ông khi anh ta không còn rên rỉ, chửi rủa hay đi tìm công lý cho cuộc đời mình.

Và khi đã điều chỉnh được tâm trí, anh ta không còn buộc tội người khác như một nguyên nhân gây ra tình trạng này, anh ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ, không còn đổ tội tại hoàn cảnh và biết cách sử dụng chúng để hỗ trợ bản thân tiến bộ nhanh chóng hơn cũng như dùng nó như phương tiện để khám phá sức mạnh tiềm ẩn và khả năng của bản thân".

Rich Dad Poor Dad (Cha giàu, cha nghèo) của Robert Kiyosaki

Bài học từ cuốn sách: Ngoài những điều cơ bản về tài chính cá nhân (không có thành công nào là vô nghĩa), cuốn sách này còn giải thích lý do tại sao việc xây dựng và làm chủ một doanh nghiệp lại là cách đáng tin cậy nhất để đạt được sự giàu có.

Nó đập tan mọi định kiến về công việc làm công ăn lương dẫn tới khái niệm "tài chính ổn định" và chỉ cho bạn cách suy nghĩ để trở thành một doanh nhân thực thụ.

Trích dẫn hay nhất: Nhân loại được chia thành người giàu và người nghèo, chủ sở hữu và kẻ bị bóc lột.

Việc trừu tượng hóa bản thân từ sự phân chia cơ bản này và từ nguyên tắc đối lập giữa người giàu và người nghèo nghĩa là hãy tự trừu tượng hóa bản thân từ những thực tế cơ bản đó.

Who Moved My Cheese? (Ai lấy miếng pho mát của tôi?) của Spencer Johnson

Bài học từ cuốn sách: Có vô khối cuốn sách viết về sự đổi mới có tính đột phá và cách mà mỗi cá nhân và các công ty buộc phải thích nghi tới tốc độ thay đổi nhanh chóng này.

Tuy nhiên, lại chẳng hề có cuốn nào giải thích một cách ngắn gọn và sinh động về bản chất cũng như chúng ta sẽ làm gì với nó.

Trích dẫn hay nhất: Điều bạn sợ hãi không đến mức tệ như bạn tưởng tượng. Việc tưởng tượng ra nỗi sợ hãi trong tâm trí còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc bạn phải đối mặt với nó."

The Elements Of Style (Các yếu tố tạo nên văn phong) của William Strunk Jr. và E.B.White

Bài học từ cuốn sách: Hiện nay, việc gửi email, nhắn tin và truy cập mạng xã hội được xem là cốt lõi của kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, khả năng viết lách tốt chưa bao giờ cần thiết như lúc này.

Sau khi đọc xong The Elements Of Style, bạn sẽ trở thành một nhà văn giỏi hơn bạn trước kia và chắc chắn là khả năng viết cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp khác.

Trích dẫn hay nhất: Giọng văn đầy khí lực và ngắn gọn. Một câu không nên bao gồm các từ không cần thiết hay một đoạn cũng không cần các câu thừa thãi. Điều này cũng giống với việc vẽ tranh.

Một bức vẽ không cần những đường vẽ không cần thiết và một cỗ máy cũng không cần các bộ phận chẳng có tác dụng gì.

Điều này không có nghĩa là người viết cần viết những câu ngắn hay tránh diễn giải chi tiết và chỉ trình bày dưới dạng outline.

Bạn không cần phải sử dụng ngôn ngữ giỏi như một nhà văn nhưng hãy chắc chắn rằng bạn dùng câu ngắn gọn, đủ nghĩa và đầy khí lực".

The One Minute Manager (Vị giám đốc một phút) của Kenneth Blanchard và Spencer Johnson

Bài học từ cuốn sách: Nếu có một định nghĩa tốt hơn và đơn giản hơn về một người quản lý tốt thì tôi chưa tìm ra.

Cuốn sách này chứa đựng nhiều kiến thức kinh doanh (và cách để đưa nó vào sử dụng) hơn hàng loạt thư viện với đầy rẫy những nghiên cứu mang tính học thuật.

"Vị giám đốc một phút" chính là cuốn sách mà mỗi ông chủ hoặc những ai sẽ trở thành ông chủ nên đọc.

Trích dẫn hay nhất: Nếu bạn không thể cho tôi biết những gì bạn mong muốn đạt được, thì bạn chẳng có vấn đề gì đáng để quan tâm mà chỉ đang kêu ca mà thôi.

Một vấn đề chỉ tồn tại khi có một sự khác biệt giữa những gì đang xảy ra và những gì bạn mong muốn xảy ra.

How To Lie With Statistics (Tạm dịch: Cách để nói dối bằng số liệu) của Darrell Huff

Bài học từ cuốn sách: Mong muốn đo lường được các con số là điều mà mỗi doanh nghiệp hiện nay đều muốn đạt được nhưng không phải lúc nào cũng làm được.

Cuốn sách này dạy bạn những mánh khóe mà người ta thường hay sử dụng trong kinh doanh để gây ấn tượng bằng các con số. Đây chắc chắn là một trong những cuốn sách mà những doanh nhân không thể bỏ lỡ.

Trích dẫn hay nhất: Ngôn ngữ bí mật của các số liệu thống kê được sử dụng để tạo sự giật gân, thổi phồng và gây nhầm lẫn.

Các phương pháp thống kê và thuật ngữ thống kê rất cần thiết trong việc báo cáo về dữ liệu khổng lồ của các xu hướng kinh tế xã hội, kinh doanh, quan điểm hay các cuộc điều tra dân số.

Tuy nhiên, nếu người viết không trung thực, không sử dụng từ ngữ với thái độ chân thành và có sự hiểu biết, đồng thời độc giả cũng không hiểu chúng thì kết quả chẳng hề có ý nghĩa.

The Greatest Salesman In The World (Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới) của Og Mandino

Bài học từ cuốn sách: Nếu không thể bán ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thì bạn không bao giờ thành công.

Bạn có thể đọc hàng chục cuốn sách về bán hàng nhưng tất cả đều dẫn đến những sự thật đơn giản mà cuốn sách này đều đã đề cập đến.

Nó không chỉ giúp bạn thành công hơn trong kinh doanh mà nó còn giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống.

Trích dẫn hay nhất: Tôi sẽ sống ngày hôm nay như thể nó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có và những thời khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.

Tôi chào đón Mặt Trời mọc với tiếng khóc trong niềm vui sướng như thể một tử tù vừa được ân xá khỏi cái chết. Tôi nhấc cánh tay mình lên với một lời cảm ơn vì món quà vô giá này khi đã dành tặng tôi một ngày mới.