Thực hư vật thể lạ hình sao tám cánh xuất hiện trên cao tốc Mỹ gây xôn xao dư luận

Một báo cáo gửi tới Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia Mỹ ghi nhận vật thể kỳ lạ giống chiếc piñata lớn xuất hiện trên đường cao tốc. Sự việc nhanh chóng thổi bùng lên những tranh cãi dữ dội về nguồn gốc thực sự của hiện tượng này.

Vào ngày 5 tháng 8, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra tại khu vực Santa Fe Springs, thuộc bang California, Mỹ. Một người tài xế khi đang di chuyển trên tuyến đường cao tốc 605 theo hướng đông tiến về phía đường cao tốc 5 vào một buổi chiều đã phát hiện một điểm đen bí ẩn xuất hiện từ xa trên bầu trời.

Khi điều khiển xe tiến lại gần và ngước nhìn lên, người này ghi nhận một vật thể màu đen với phần đầu nhọn, có hình dáng gợi liên tưởng đến một chiếc piñata kích thước lớn.

Không dừng lại ở việc quan sát hình dáng vật thể, người tài xế còn cho biết một chi tiết bất thường khác là tín hiệu điện thoại di động của ông đã đột ngột bị ngắt kết nối khi di chuyển đến khoảng cách chừng một dặm so với vị trí quan sát.

Toàn bộ thông tin diễn biến vụ việc sau đó đã được người tài xế này nộp báo cáo chính thức về Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia Mỹ, nơi sự việc được ghi nhận và lưu trữ dưới mã số hồ sơ NUFORC 199918. Ngay sau khi thông tin được công bố, một trang blog chuyên về các hiện tượng kỳ bí có tên UFO Sightings Daily đã lập tức chia sẻ lại bài viết.

Tác giả của trang blog này thậm chí còn đưa ra lời khẳng định chắc chắn rằng hiện tượng trên chính là bằng chứng về công nghệ ngoài hành tinh mà không còn bất kỳ nghi ngờ nào.

Tuy nhiên, khi xem xét vụ việc một cách khách quan, cần phải làm rõ bản chất hoạt động của tổ chức tiếp nhận báo cáo. Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia Mỹ là một cơ quan có thật, thực hiện chức năng thu thập và lưu trữ các thông tin do nhân chứng tự nguyện cung cấp.

Dù vậy, tổ chức này chỉ chịu trách nhiệm ghi lại nội dung tường trình chứ không thực hiện bất kỳ quy trình kiểm tra hay xác minh tính xác thực nào của thông tin. Nói một cách đơn giản, người báo cáo cung cấp dữ liệu ra sao thì tổ chức này sẽ ghi nhận đúng như vậy.

Do đó, tính chân thực của câu chuyện hoàn toàn không thể kiểm chứng và có lẽ chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết rõ sự thật.

Bên cạnh đó, hiện tượng điện thoại bị mất sóng trên đường cao tốc thực chất là tình huống diễn ra rất phổ biến trong thực tế. Các yếu tố hạ tầng như việc phương tiện di chuyển vào đoạn hầm, đi qua vùng mù sóng hoặc thiết bị thực hiện thao tác chuyển đổi giữa các trạm phát của nhà mạng đều có thể dẫn đến việc mất kết nối đột ngột.

Do đó, việc mất tín hiệu điện thoại không thể coi là bằng chứng có mối liên hệ trực tiếp với vật thể xuất hiện trên bầu trời. Đồng thời, những đường nét kỳ lạ hay hình ảnh thu được từ các quan sát thực tế hoàn toàn có thể được tạo ra bởi nhiều nguyên nhân thông thường như hiện tượng lóe sáng trên ống kính máy ảnh, bóng bay phản quang, hoặc thậm chí là các đạo cụ do con người tạo ra để trêu đùa.

Vì vậy, những hình ảnh và mô tả này chưa đủ căn cứ để kết luận là hiện tượng có thật.

Chủ đề về các vật thể có hình sao tám cánh gần đây thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận, mà nguyên nhân sâu xa không chỉ xuất phát từ báo cáo của người tài xế tại California. Trước đó, vào ngày 8 tháng 5 năm nay, Lầu Năm Góc đã chính thức giải mật 28 đoạn video ghi lại các hiện tượng không xác định trên không (UAP).

Trong chuỗi dữ liệu được công bố này, các thiết bị ghi hình đã ghi nhận rõ ràng hình ảnh một vật thể hình sao tám cánh có phát ra các tia sáng, cùng với sự xuất hiện của những khối cầu sáng màu trắng có hình dáng giống quả bóng bầu dục. Một số vật thể trong số này di chuyển với tốc độ rất cao, trong khi một số khác thậm chí còn thể hiện khả năng biến đổi hình dạng.

Mặc dù giải mật các đoạn phim nói trên, đại diện cơ quan chức năng Mỹ cũng đã giải thích rất rõ ràng rằng hiện tại họ chưa có đầy đủ căn cứ hay phương pháp khoa học để đưa ra kết luận cuối cùng về các hiện tượng này.

Điều đó cho thấy chính phủ Mỹ cũng đang trong tình trạng chưa thể xác định chính xác bản chất sự việc. Giới chức trách hoàn toàn không đưa ra tuyên bố đây là công nghệ của người ngoài hành tinh, đồng thời cũng không xác nhận đó là các sản phẩm thử nghiệm do phía chính phủ tự sản xuất.

Nhìn nhận ở góc độ tâm lý xã hội, điểm đáng chú ý nhất từ những vụ việc này không nằm ở vấn đề vật thể đó có phải là phi thuyền vũ trụ hay không, mà nằm ở lý do tại sao công chúng lại dễ dàng tin vào những giả thuyết ly kỳ đến vậy.

Trong thực tế, khi đối mặt với một hiện tượng chưa rõ ràng trên bầu trời, có đến 99 trong số 100 người sẽ lập tức liên tưởng ngay đến người ngoài hành tinh, thay vì nghĩ đến các khả năng thực tế hơn như hiện tượng quang học trên ống kính hay một quả bóng bay.

Bản năng suy đoán mang tính cảm xúc này của con người thực chất lại là một hiện tượng thú vị hơn nhiều so với số lượng các điểm đen xuất hiện trên bầu trời.

Mặc dù sự tò mò là động lực tự nhiên của con người, nhưng việc biến những thông tin mang tính giật gân thành sự thật tuyệt đối sẽ chỉ dẫn đến sự nhàm chán và lãng phí thời gian không cần thiết.