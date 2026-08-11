Thực hư công nghệ laser diệt 30 con muỗi mỗi giây của Trung Quốc đang gây sốt toàn mạng

Một công ty khởi nghiệp Trung Quốc vừa gây xôn xao khi trình làng hệ thống diệt muỗi bằng laser với tốc độ tiêu diệt 30 con mỗi giây. Mặc dù thu hút hàng triệu USD từ gọi vốn cộng đồng, siêu phẩm công nghệ này vẫn khiến dư luận hoài nghi về hiệu quả thực tế.

Sự xuất hiện của một thiết bị công nghệ diệt muỗi bằng laser đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng toàn cầu.

Được phát triển bởi Photon Matrix Lab, một công ty khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại Thường Châu, Trung Quốc, mẫu thiết bị thử nghiệm này hứa hẹn mang đến giải pháp loại bỏ loài côn trùng gây phiền nhiễu theo cách thức hoàn toàn mới.

Thay vì sử dụng bẫy điện hay hóa chất truyền thống, hệ thống được quảng cáo có thể theo dõi và tiêu diệt muỗi giữa không trung chỉ trong chớp mắt.

Công ty khởi nghiệp Photon Matrix Lab (Thường Châu, Trung Quốc) gây sốt với hệ thống laser diệt muỗi mẫu thử nghiệm được quảng cáo có thể tiêu diệt 30 con muỗi mỗi giây trong 3 miligiây.

Theo những thông tin công bố từ phía nhà sản xuất Photon Matrix Lab, nguyên lý vận hành của thiết bị này tương tự như một hệ thống phòng không thu nhỏ. Sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ LiDAR hiện đại nhằm phát hiện sự xuất hiện của côn trùng và chùm laser xung năng lượng cao để đưa ra cú bắn chính xác tiêu diệt mục tiêu.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và vật nuôi, nhà sản xuất đã trang bị thêm ra-đa sóng milimét cùng mô-đun thị giác AI. Lớp rào chắn an toàn này sẽ liên tục quét không gian xung quanh, tự động ngắt chùm tia laser ngay khi phát hiện có con người hoặc thú cưng đi vào vùng nguy hiểm.

Thiết bị vận hành dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ LiDAR để phát hiện, laser xung năng lượng cao để tiêu diệt, cùng ra-đa sóng milimét và mô-đun thị giác AI để đảm bảo an toàn cho con người và thú cưng.

Bảng thông số kỹ thuật do Photon Matrix Lab đăng tải đưa ra những con số vô cùng ấn tượng. Tốc độ phát hiện và nhắm mục tiêu của thiết bị đạt khoảng 3 miligiây, với khả năng tiêu diệt tối đa lên tới 30 con muỗi trong vòng một giây.

Thiết bị đạt hiệu quả tốt nhất đối với những con muỗi di chuyển chậm dưới 1 m/s và có kích thước cơ thể từ 2 đến 20 mm. Nhà sản xuất cung cấp hai phiên bản gồm dòng cơ bản với phạm vi hoạt động 3 mét và dòng Pro mở rộng tầm quét lên đến 6 mét cùng góc quét 90 độ.

Tuy nhiên, bảng thông số này cũng tiết lộ một hạn chế đáng chú ý. Thiết bị được thiết kế chuyên biệt để nhắm vào muỗi và hầu như không mang lại hiệu quả đối với các loài côn trùng di chuyển nhanh hơn như ruồi nhà.

Đơn vị sản xuất công khai thừa nhận hệ thống sẽ gặp khó khăn nếu đối tượng bay vượt quá tốc độ di chuyển thông thường của loài muỗi.

Mặc dù vậy, điểm cộng lớn giúp sản phẩm thu hút sự quan tâm là khả năng vận hành hoàn toàn không dùng hóa chất, hoạt động hiệu quả trong đêm tối và phù hợp cho không gian phòng ngủ cũng như sân hiên. Với những ai từng khó chịu vì mùi chất đuổi muỗi DEET hay tiếng bẫy điện nổ lách tách suốt đêm, đây rõ ràng là một giải pháp rất đáng mong chờ.

Các thông số kỹ thuật bao gồm góc quét 90 độ, phạm vi từ 3 đến 6 mét, chỉ có tác dụng với muỗi bay chậm (dưới 1 m/s) và hầu như vô tác dụng với các loài côn trùng nhanh hơn như ruồi nhà.

Mặc dù tạo ra làn sóng thu hút mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông, sản phẩm của Photon Matrix Lab vẫn vấp phải không ít nghi vấn từ giới chuyên môn. Cho đến nay, con số tiêu diệt 30 con muỗi mỗi giây vẫn chưa được bất kỳ tổ chức hay đơn vị thử nghiệm độc lập nào xác nhận.

Bên cạnh đó, các vấn đề cốt lõi như độ an toàn cho mắt người, độ chính xác thực tế trong những căn phòng nhiều đồ đạc phức tạp và khả năng duy trì hiệu suất ổn định ngoài môi trường thử nghiệm vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Báo cáo công khai cũng cho thấy thiết bị chưa có hồ sơ đăng ký quản lý từ các cơ quan an toàn tiêu dùng uy tín. Hiện tại, đây mới chỉ là một thiết bị mẫu thử nghiệm được gọi vốn cộng đồng chứ chưa phải là sản phẩm thương mại hóa hàng loạt có đánh giá kiểm định từ bên thứ ba.

Mặc dù thu hút nhờ ưu điểm không sử dụng hóa chất và hoạt động tốt trong bóng tối, thiết bị vẫn đối mặt với nhiều nghi vấn do chưa qua kiểm chứng độc lập về độ an toàn cho mắt, hiệu quả trong môi trường thực tế và hồ sơ pháp lý.

Bất chấp những hoài nghi về mặt kỹ thuật, dự án đã bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm thực địa ngoài trời tại Tân Cương, bao gồm cả những khu vực như A Lặc Thái (Altay). Các thiết bị nhỏ gọn đặt trên chân đế có khả năng tự động vận hành sau khi trời tối để săn tìm muỗi.

Trên nền tảng gọi vốn cộng đồng Indiegogo, Photon Matrix Lab đã huy động thành công 2,7 triệu USD từ các nhà tài trợ trên toàn thế giới với mức giá khoảng 630 USD cho mỗi thiết bị. Dù nhận được nhiều lời khen ngợi về ý tưởng loại bỏ côn trùng không dùng hóa chất, sản phẩm vẫn đang phải đối mặt với những câu hỏi về tác động đối với hệ sinh thái xung quanh.

Nhìn chung, Photon Matrix Lab đã mang đến một ý tưởng kiểm soát côn trùng đầy thú vị và mang đậm chất viễn tưởng. Dù vậy, khi các thử nghiệm độc lập chưa thể kiểm chứng cho những lời quảng cáo có phần thổi phồng, người tiêu dùng vẫn chưa thể vội vã cất đi những chai xịt muỗi quen thuộc của mình.