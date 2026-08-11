Một quốc gia vận chuyển 15.927 tấm gương "phơi" nắng mưa: Chưa từng có một nơi nào như thế này

Dự án đang đi đến những công đoạn cuối cùng.

Trung Quốc đã hoàn thành một cột mốc xây dựng quan trọng tại nhà máy điện mặt trời nhiệt sử dụng muối nóng chảy. Quốc gia này nhấn mạnh đây là nhà máy ở độ cao nhất thế giới.

Khu vực này sở hữu tiềm năng bức xạ mặt trời dồi dào với trung bình hơn 2.800 giờ nắng mỗi năm. Việc hiện thực hóa hạ tầng tại đây giúp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có để bù đắp cho những thiếu hụt năng lượng cố hữu của vùng cao nguyên.

Nhà máy tại huyện Amdo, thành phố Nagqu, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, tây nam Trung Quốc, vừa hoàn thành việc lắp đặt 15.927 tấm gương phản xạ năng lượng mặt trời. Dự án đặt mục tiêu hòa lưới điện vào tháng 10 năm 2026.

Cánh đồng năng lượng mặt trời

Ảnh: Energy Encyclopedia

Nhà máy có công suất 100 megawatt (MW) này là nhà máy điện mặt trời nhiệt dạng tháp đầu tiên ở Tây Tạng. Đồng thời, đây là nhà máy đầu tiên thuộc loại này được xây dựng ở độ cao cực lớn trong điều kiện cực lạnh và lưới điện yếu.

Cánh đồng năng lượng mặt trời của nó sử dụng hàng ngàn tấm phản xạ ánh sáng mặt trời (heliostat), là những tấm gương được thiết kế để theo dõi Mặt trời và hướng ánh sáng mặt trời về phía bộ thu được gắn trên một tháp trung tâm. Sau khi hoàn thành, cánh đồng có diện tích khoảng 800.000 mét vuông.

Dự án đang được xây dựng trong môi trường có nhiệt độ thấp, gió mạnh và độ cao lớn, điều này có thể gây khó khăn hơn cho việc xây dựng và vận hành thiết bị. Do đó, các kỹ sư đã phải điều chỉnh phương pháp xây dựng cho phù hợp với môi trường cao nguyên.

Muối nóng chảy lưu trữ nhiệt năng mặt trời

Nhà máy sử dụng công nghệ nhiệt mặt trời tháp muối nóng chảy để chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành nhiệt trước khi sản xuất điện. Hệ thống tập trung năng lượng mặt trời vào một bộ thu đặt ở đỉnh của một tòa tháp cao 210 mét.

Nagqu nhận được hơn 2.800 giờ nắng mỗi năm, mang lại cho dự án nguồn năng lượng mặt trời dồi dào bất chấp vị trí địa lý đầy thách thức.

Muối nóng chảy đóng vai trò quan trọng trong nhà máy vì nó có thể hấp thụ và giữ nhiệt từ ánh sáng mặt trời tập trung. Năng lượng nhiệt được lưu trữ đó sau đó có thể được sử dụng để sản xuất điện, giúp nhà máy duy trì sản lượng điện ngay cả khi không có ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Kỹ thuật chế tạo cho các điều kiện khắc nghiệt

Ảnh: China Daily

Các đội xây dựng đã phát triển các kỹ thuật chuyên biệt để đối phó với cái lạnh khắc nghiệt và gió mạnh trong khu vực. Họ cũng điều chỉnh kế hoạch xây dựng để tính đến những khó khăn khi làm việc ở độ cao cực lớn.

Nhà máy sẽ sử dụng hệ thống điều khiển thông minh để hỗ trợ vận hành và bảo trì. Hệ thống này được thiết kế để nâng cao hiệu quả đồng thời giúp duy trì hiệu suất ổn định sau khi nhà máy đi vào hoạt động.

Sự kết hợp giữa công nghệ năng lượng mặt trời tập trung, hệ thống lưu trữ nhiệt và hệ thống điều khiển tự động nhằm mục đích giúp nhà máy hoạt động ổn định bất chấp điều kiện môi trường khắc nghiệt trên cao nguyên.

Công suất đầu ra và lợi ích tại địa phương

Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất khoảng 255 triệu kilowatt-giờ điện mỗi năm. Sản lượng này dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 60.000 tấn than đá tiêu chuẩn hàng năm, đồng thời giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 165.000 tấn.

Dự án này cũng được liên kết với sự phát triển kinh tế của khu vực xung quanh. Các hoạt động xây dựng và dự án bao gồm đào tạo chuyên ngành cho nông dân và người chăn nuôi địa phương.

Theo ước tính của dự án, những nỗ lực này dự kiến sẽ giúp người dân địa phương tăng thu nhập thêm 118 triệu NDT, tương đương khoảng 17,47 triệu USD.

Với việc trang bị đầy đủ các tấm phản xạ mặt trời, dự án đã tiến gần hơn đến kế hoạch kết nối lưới điện vào tháng 10 năm 2026. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, công trình này sẽ bổ sung một nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn cho một trong những khu vực của Trung Quốc.