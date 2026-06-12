Thực hư chiếc máy bay A321 của Vietnam Airlines bị biến dạng

Máy bay Airbus A321 xuất hiện trên trang chính thức của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), thu hút hơn 1 triệu lượt xem vì ngoại hình biến dạng.

Trang chủ của Vietnam Airlines vừa có bài đăng định dạng video. Trong video, chiếc máy bay Airbus A321 xuất hiện ở đường băng với ngoại hình bị "bóp méo" tới biến dạng.

Dòng chú thích video có nội dung: "Bạn dành cả ngày quay ngang, mà cuối ngày nhớ ra sếp yêu cầu video dọc".

Hình ảnh trong video gây sốt mạng xã hội.

Lý do khiến chiếc máy bay xuất hiện với hình dáng kỳ lạ là đội ngũ marketing đã chuyển đổi từ khung hình định dạng ngang sang dọc, khiến chiếc Airbus A321 bị co lại theo, từ ngoại hình thon, dài trở nên ngắn và "mập".

Tình huống này tạo nên video hài hước, cũng cho thấy sự nhạy bén của nhóm truyền thông, giúp bài đăng đạt tương tác cao, với hơn 1 triệu lượt xem.

Dưới video của Vietnam Airlines, hơn 1.000 bình luận của cư dân mạng bày tỏ thích thú với ngoại hình mới của máy bay. Một số người bình luận hài hước: "Máy bay dành cho hành khách cao 2m trở lên", "Bây giờ còn có cả loại máy bay giường nằm", "Máy bay cũng bị ngải heo nhập".

Đây không phải lần đầu Vietnam Airlines có những nội dung truyền thông hài hước, theo kịp xu hướng. Trang Facebook, TikTok chính thức của hãng thường xuyên bình luận tương tác với người dùng mạng xã hội, tạo sự gần gũi và tăng lượng truy cập đáng kể cho các kênh truyền thông.

Gần đây, bài đăng giới thiệu các tiện ích mới hay món ăn trên chuyến bay cũng thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Hồi đầu năm, trên kênh TikTok chính thức, Vietnam Airlines đăng clip vỏn vẹn 18 giây nhưng thu về 6 triệu lượt xem sau hơn một ngày. Không cần đại cảnh máy bay hạ cánh hay hình ảnh tiếp viên chỉn chu quen thuộc, phong cách chỉnh video hoa lá, trái tim tràn màn hình kèm chú thích : “ Admin xin sếp 5 ‘củ’ đi học edit video và đây là thành quả” khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Cách truyền thông gần gũi, sáng tạo và mạnh dạn phá bỏ khuôn mẫu đang giúp các thương hiệu lớn tiếp cận tới tệp khách hàng trẻ - nhóm tiêu dùng quan trọng.

Cách làm của Vietnam Airlines vừa tăng khả năng lan truyền tự nhiên với chi phí thấp, vừa tiếp cận lượng người dùng lớn hơn thông qua hành vi chia sẻ tự nguyện của cộng đồng.