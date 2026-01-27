Thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ giúp việc Trương Thị Bắc

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Kết quả điều tra xác định, trong các ngày từ 6/1 đến 8/1, Trương Thị Bắc đã nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra theo quy định pháp luật.

Trương Thị Bắc tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Như thông tin đã đưa, trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận tin trình báo của anh C (trú tại Hà Nội) về việc mẹ anh là bà N. có dấu hiệu bị đánh đập trong quá trình thuê Trương Thị Bắc chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Qua kiểm tra camera gia đình, anh C. phát hiện giúp việc có hành vi bạo hành mẹ anh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã khẩn trương xác minh, đồng thời đưa nạn nhân được đưa đi giám định thương tích nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, người yếu thế.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.