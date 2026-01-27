HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Dư Thiện Nhân 27 tuổi

Duy Anh |

Bị can Nhân bị cáo buộc đã chiếm đoạt 11 xe ô tô, cầm cố được tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng trong khoảng 1 năm.

Ngày 27/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Dư Thiện Nhân (27 tuổi, trú tại xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Dư Thiện Nhân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vay tiền để sang Campuchia chơi bời.

Do không còn khả năng trả nợ, nên Nhân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái của các cá nhân, rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả tiền thuê xe của những người cho thuê trước, đóng lãi cho những khoản tiền cầm cố xe, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Dư Thiện Nhân 27 tuổi - Ảnh 1.

Nguyễn Dư Thiện Nhân tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Nai

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 1/2026, Nhân đã chiếm đoạt 11 xe ô tô, cầm cố được tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 14/1, Nhân biết hành vi của mình bị bại lộ và không có khả năng chuộc xe trả lại cho nạn nhân nên đã tìm đến Cơ quan Công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Nguyễn Dư Thiện Nhân nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), gặp Điều tra viên Hoàng Đặng Thái Sơn - SĐT: 0867.193.139 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

