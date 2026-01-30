Bắt, khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Thị Chung

Ngày 29/1, Công an xã An Lương, tỉnh Gia Lai cho biết, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, công an xã phát hiện 2 đối tượng từ địa phương khác thường xuyên xuất hiện tại khu vực chợ An Lương có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức theo dõi, đấu tranh.

Đến khoảng 8h30' ngày 26/1, lực lượng Công an xã đã bắt quả tang 2 đối tượng trên đang thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản là điện thoại di động của người dân đang mua bán tại chợ.

2 đối tượng và tang vật (Ảnh: Công an Gia Lai).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Quang Tuấn (SN 1975) và Nguyễn Thị Chung (SN 1975), là vợ chồng đều trú tỉnh Quảng Ngãi đã đến địa bàn xã An Lương để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra và khám xét nơi lưu trú của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 10 điện thoại di động cùng một số tài sản khác liên quan đến nhiều vụ trộm cắp trước đó.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.