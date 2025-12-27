Thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của giám đốc Nguyễn Ngọc Thắng

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1976, ngụ ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Ngọc Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thắng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định đầu năm 2025, Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam đã gian dối bằng Hợp đồng chỉ định thầu lập ngày 31/12/2024 với Công ty Cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam và lời chứng của công chứng viên không có thật để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông B.Q.T. (sinh năm 1989) ngụ tỉnh Đồng Nai.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Ngọc Thắng đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh Tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Thắng để xử lý theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng để xử lý nghiêm bị can theo quy định của pháp luật.