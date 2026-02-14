Thừa nhận bất lực trước tên lửa Flamingo?

Việc Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/2 xác nhận việc Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo tấn công sâu vào lãnh thổ đất nước có nghĩa là tuyên bố của Moscow về việc đã phá hủy chương trình tên lửa Flamingo của Kiev là chưa đủ chính xác.

Như vậy, Bộ Quốc phòng Nga đã lần đầu tiên công khai xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa Flamingo tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, cụ thể là một kho đạn dược ở vùng Volgograd, miền nam nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 350-400km.

Theo quân đội Nga, toàn bộ năm tên lửa Flamingo đã bị các hệ thống phòng không Nga phá hủy trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Trước đó, giới chức lãnh đạo Kiev tuyên bố rằng, cuộc tấn công đầu tiên vào Nga bằng tên lửa Flamingo đã diễn ra vào mùa xuân năm 2024, nhưng Quân đội Nga chưa bao giờ xác nhận thông tin này, cho đến trước khi xảy ra cuộc tấn công vào kho đạn ở vùng Volgograd.

Các nhà phân tích cho rằng, việc Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa Flamingo không có gì là đáng ngạc nhiên bởi chương trình phát triển đã được FirePoint triển khai trong thời gian khá lâu, dựa trên nền tảng công nghệ sẵn có, lại nhận được sự đầu tư ngân sách lớn từ các khoản vay của nước ngoài.

Theo đó, Đan Mạch đã phân bổ 1,4 tỷ euro cho chương trình tên lửa của công ty FirePoint, nhằm hiện thực hóa tham vọng của Tổng thống Volodymyr Zelensky về kho vũ khí 3.000 tên lửa Flamingo có tầm bắn xa tới 3000km, mang theo đầu đạn nặng tới 1000kg.

Do đó, việc chính quyền Kiev có thể chứng minh được khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là rất quan trọng trong con mắt giới lãnh đạo phương Tây.

Vụ tấn công bất thành bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Ukhta ngày 13/2 cũng có cùng một ý nghĩa, bởi Kiev đã coi việc máy bay không người lái Ukraine có thể vươn tới tận khu vực Bắc Cực của Nga là một chiến thắng to lớn.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự Nga lại chú ý đến một góc nhìn khác là việc trước đây Nga từng tuyên bố đã phá hủy chương trình tên lửa Flamingo của Ukraine.

Giới chức lãnh đạo Quân đội Nga tuyên bố rằng, tất cả các cơ sở sản xuất và thiết bị mà Kiev hy vọng sử dụng để khởi động sản xuất loại tên lửa hành trình tầm xa này đã bị phá hủy.

Bên cạnh đó, Nga được cho là cũng thực hiện vụ ám sát nhằm vào ông Denis Shtilerman, nhà phát triển tên lửa hành trình tầm xa Flamingo thuộc công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine, cũng với mục đích ngăn chặn sự thành công của chương trình này.

Thế nhưng, việc Ukraine hiện đã bắt đầu sử dụng tên lửa Flamingo cho thấy các đòn đánh hủy diệt của Nga đã không đạt được hiệu quả mong muốn.

Và nếu kế hoạch ngăn chặn này không được thực hiện sớm, các cuộc tấn công bằng loại tên lửa này có thể trở nên phổ biến hơn.