Thủ tướng yêu cầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu tháng 2 và 3-2026

Bộ Tài chính cần chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3-2026) vào kỳ chi trả tháng 2-2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu tháng 2 và tháng 3-2026

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 07 gửi lãnh đạo các bộ ngành, địa phương về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ động có kế hoạch bảo đảm đầy đủ phương tiện vận chuyển phục vụ nhân dân và kiều bào về quê đón Tết.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và theo đúng quy định.

Thủ tướng giao các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Tại công điện, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ cần chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Cụ thể, Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý; triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương được yêu cầu phối hợp với các địa phương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường mở chiến dịch tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.