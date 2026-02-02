Giá vàng hôm nay 2/2: Tiếp tục lao dốc, SJC và vàng nhẫn "nín thở"!

Giá vàng hôm nay 02/02: Thị trường nội địa "nín thở", thế giới tiếp tục giảm

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 02/02/2026, thị trường vàng trong nước chứng kiến trạng thái đi ngang đầy thận trọng trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc từ đỉnh 5.600 USD/ounce.

Tính đến sáng nay 02/02, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á đứng ở mức 4.717,71 USD/ounce, giảm hơn 147 USD (tương đương 2,78%) chỉ trong vài giờ giao dịch đầu ngày.

Nguyên nhân chính đẩy vàng vào đợt bán tháo dữ dội được cho là do sự ổn định trở lại của đồng USD sau thông tin Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed, cùng với đó là tâm lý chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư khi rủi ro địa chính trị có dấu hiệu lắng dịu tạm thời.

Tại thị trường trong nước, dù giá thế giới giảm sâu nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn đang niêm yết giá ở mức tương đối ổn định so với chốt phiên cuối tuần qua.

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay cũng ghi nhận mức giá đi ngang, giữ khoảng cách chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Mua vào 169,0 triệu đồng/lượng – Bán ra 172,0 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 169,0 triệu đồng/lượng – Bán ra 172,0 triệu đồng/lượng. Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9): Mua vào 169,0 triệu đồng/lượng – Bán ra 172,0 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 168,0 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 167,0 triệu đồng/lượng – Bán ra 170,2 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 166,9 triệu đồng/lượng – Bán ra 170,1 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Mua vào 169,0 triệu đồng/lượng – Bán ra 172,0 triệu đồng/lượng.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 169,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999,9: Mua vào 166,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào 165,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 2/2 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá vàng có thể được điều chỉnh.

Sáng nay, Công ty SJC đang niêm yết vàng SJC loại 1L, 10L, 1KG với giá: Mua vào 169 triệu đồng/lượng – Bán ra 172 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ: Mua vào 169 triệu đồng/lượng – Bán ra 172,02 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ: Mua vào 169 triệu đồng/lượng – Bán ra 172,03 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1-5 chỉ): Mua vào 168 triệu đồng/lượng – Bán ra 171 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 0.3 - 0.5 chỉ): Mua vào 168 triệu đồng/lượng – Bán ra 171,1 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 166 triệu đồng/lượng – Bán ra 169,5 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh cao nhất tuần qua (từng chạm ngưỡng 191,3 triệu đồng/lượng), giá vàng hiện tại đã "bốc hơi" gần 20 triệu đồng mỗi lượng. Nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh hiện đang đối mặt với khoản lỗ nặng nề lên tới hơn 22 triệu đồng/lượng nếu tính cả mức chênh lệch mua - bán.

Thị trường đang trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, người dân và nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch, tuân thủ quy định của Nhà nước khi mua- bán vàng.

Dự báo giá vàng﻿

Dự báo giá vàng mới nhất cho tuần từ 02/02 đến 06/02/2026 đang cho thấy những tín hiệu biến động cực mạnh sau cú rơi "lịch sử" vào cuối tuần trước. Giới phân tích cho rằng, giá vàng thế giới đang kiểm định lại các vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.800 USD/ounce.

Các nhà phân tích từ Saxo Bank và Britannia Global Markets nhận định đây chỉ là đợt tái cơ cấu vị thế sau giai đoạn đầu cơ quá mức, không phải sự kết thúc của chu kỳ tăng. Nếu không giữ được mức này, giá có thể lùi sâu hơn về vùng 4.600 - 4.700 USD/ounce. Giá vàng trong nước vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ g vàng thế giới.

Một số dự báo cho rằng giá vàng vẫn có khả năng phục hồi và hướng tới mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2026 khi các yếu tố về nợ công và lạm phát toàn cầu vẫn chưa được giải quyết triệt để.﻿