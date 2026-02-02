Trúng Vietlott hơn 36 tỷ đồng, người chơi giật mình vì tin nhắn báo thưởng "dài bất thường"

Theo Vietlott, anh T.B trúng tổng cộng 15 giải đặc biệt, 15 giải phụ đặc biệt, 30 giải Tư và 60 giải Năm, với tổng số tiền trúng thưởng là 36.036.040.000 đồng. Trong đó, mỗi giải đặc biệt có giá trị 2 tỷ đồng, giải phụ đặc biệt 400 triệu đồng, giải Tư 1 triệu đồng và giải Năm 100.000 đồng.

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác định anh T.B là người trúng thưởng hợp lệ. Vé dự thưởng được anh mua qua kênh phân phối điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS), đăng ký địa bàn tham gia dự thưởng tại TP. Hồ Chí Minh. Anh T.B là thuê bao MobiFone.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh T.B cho biết khi nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng, do số tiền hiển thị quá dài nên anh lo ngại tin nhắn có thể bị lỗi. Sau đó, anh đã truy cập website của Vietlott để kiểm tra và xác nhận thông tin trúng giải.

Anh T.B hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Vietlott, anh có thói quen tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn trong vài năm gần đây, trong đó có Mega 6/45, Power 6/55, Lotto 5/35 và các sản phẩm Max 3D, Max 3D+ và Max 3D Pro. Dãy số trúng giải đặc biệt là dãy số anh đã từng mua ở kỳ trước nhưng không trúng và tiếp tục mua lại ở kỳ này.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.B đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Theo quy định hiện hành, anh T.B có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh, với mức thuế hơn 3,6 tỷ đồng, tương ứng 10% phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Khoản thuế này được khấu trừ trực tiếp khi chi trả giải thưởng. Sau khi khấu trừ anh T.B thực nhận khoảng 32,4 tỷ đồng và số tiền sẽ được trả thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Vietlott cho biết quy trình quay số mở thưởng được thực hiện công khai, có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số và được truyền hình trực tiếp trên các kênh theo quy định.