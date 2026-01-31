Giá vàng tối 31/1: Cơn lốc giảm giá quét sạch lợi nhuận, nhà đầu tư ngỡ ngàng trước cú sập lịch sử

Thị trường vàng trong nước cuối tháng 1/2026 đang chứng kiến những diễn biến chưa từng có. Chỉ trong vòng 1 tuần, giá vàng đã đi từ đỉnh cao chót vót xuống vực sâu, khiến nhiều nhà đầu tư "trở tay không kịp".

Sau khi thiết lập đỉnh cao mọi thời đại ở mức trên 191 triệu đồng/lượng vào giữa tuần, tối nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm rất sâu.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng niêm yết ở mức 169,00 triệu đồng/lượng mua vào và 172,00 triệu đồng/lượng bán ra. So với đỉnh cao nhất trong tuần, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" khoảng 20 triệu đồng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng ghi nhận mức giảm tương tự, niêm yết quanh ngưỡng 169,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,00 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại các thương hiệu khác như PNJ, Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý, giá vàng cũng không nằm ngoài xu hướng tháo chạy, dao động phổ biến ở mức 169 triệu đồng/lượng chiều mua và 172 triệu đồng/lượng chiều bán.

Đặc biệt, vàng nhẫn 9999 – mặt hàng vốn được coi là ổn định – cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục gần 10 triệu đồng chỉ trong 24 giờ qua, hiện chỉ còn giao dịch quanh mốc 168- 171 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng biến động theo kịch bản không tưởng. Những ngày đầu tuần (26/1 - 28/1), vàng tăng phi mã mỗi ngày 5 - 7 triệu đồng do lo ngại bất ổn chính trị toàn cầu và chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Tuy nhiên, kể từ ngày 30/1, thị trường đột ngột đảo chiều. Diễn biến này được các chuyên gia gọi là "cuộc tháo chạy của dòng tiền nóng". Tối nay, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chỉ còn quanh mức 4.890 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã có phiên giao dịch "đen tối" nhất lịch sử khi bốc hơi hơn 500 USD chỉ trong một phiên, chính thức đánh mất mốc tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và làn sóng chốt lời của các quỹ đầu cơ lớn. Thị trường Việt Nam ngay lập tức chịu áp lực cộng hưởng.



Giá vàng đã trượt xa đỉnh lịch sử.

Diễn biến này đã tạo ra một đợt "quét sạch lợi nhuận" cho những nhà đầu tư gom vàng từ vùng giá 160 - 170 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng. Trong khi đó, những người lỡ "đu đỉnh" vào ngày 28 và 29/1, với mức giá mua vào 191 triệu đồng nhưng giá bán ra hiện tại chỉ còn 169 triệu đồng, mỗi lượng vàng đã khiến nhà đầu tư lỗ ngay lập tức 22 triệu đồng (bao gồm cả mức giảm giá và chênh lệch mua - bán).

Ngược lại, với những nhà đầu tư dài hạn, vùng giá mua 151 - 155 triệu đồng/lượng (Tháng 11 - 12/2025) và trước đó (giai đoạn đầu quý IV/2025 - giá 150 triệu đồng/lượng), đang là những nhà đầu tư có lời từ vàng.﻿

Đây có phải đợt vàng giảm giá sâu nhất lịch sử?

Nếu xét về số tiền giảm trên mỗi lượng, đợt giảm giá cuối tháng 1/2026 chính xác là đợt sụt giảm kinh khủng nhất lịch sử ngành vàng Việt Nam. Chưa bao giờ người mua vàng lại mất tới 20 triệu đồng chỉ sau 48 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ phần trăm, lịch sử cũng từng ghi nhận những đợt giảm sâu không kém.

Giai đoạn 2011 - 2013: Sau khi lập đỉnh gần 49 triệu đồng/lượng vào năm 2011, vàng đã trượt dài trong suốt 2 năm sau đó về mức 35 triệu đồng/lượng (giảm khoảng 30%).

Năm 2020: Có những phiên vàng thế giới bốc hơi gần 100 USD chỉ trong một đêm, kéo giá vàng trong nước giảm 4-5 triệu đồng/lượng – một con số chấn động ở thời điểm đó.

So với quá khứ, đợt giảm lần này diễn ra nhanh và biên độ quá rộng. Với mức chênh lệch mua - bán đẩy lên rất cao (khoảng 3 - 4 triệu đồng), việc mua vàng lúc này chứa đựng rủi ro rất lớn. Các chuyên gia vẫn khuyến cáo, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước các luồng thông tin.

