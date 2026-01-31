Giá vàng hôm nay 31/1: Lao dốc kinh hoàng, không biết khi nào về bờ!

Bản tin giá vàng 31/1: Thị trường "rực lửa", SJC sập giá

Sáng nay, ngày 31/01/2026, thị trường vàng trong nước chứng kiến một đợt lao dốc chưa từng có trong lịch sử. Sau khi thiết lập các kỷ lục vô tiền khoáng hậu, giá vàng SJC và các thương hiệu lớn đồng loạt giảm "số bốc đầu", khiến khoảng cách chênh lệch mua - bán bị nới rộng đáng kể.

Giá vàng SJC cụ thể từng loại sáng 31/1: Theo dữ liệu mới nhất tại khu vực TP. Hồ Chí Minh: Vàng miếng SJC (1L, 10L, 1KG): Mua vào 169.000.000 VNĐ/lượng – Bán ra 172.000.000 VNĐ/lượng.

Vàng miếng SJC 5 chỉ: Mua vào 169.000.000 VNĐ/lượng – Bán ra 172.020.000 VNĐ/lượng.

Vàng miếng SJC (0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ): Mua vào 169.000.000 VNĐ/lượng – Bán ra 172.030.000 VNĐ/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 168.000.000 VNĐ/lượng – Bán ra 171.000.000 VNĐ/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (0.5 chỉ, 0.3 chỉ): Mua vào 168.000.000 VNĐ/lượng – Bán ra 171.100.000 VNĐ/lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 166.000.000 VNĐ/lượng – Bán ra 169.500.000 VNĐ/lượng.

Vàng nữ trang 75% (Vàng 18K): Mua vào 118.388.000 VNĐ/lượng – Bán ra 127.288.000 VNĐ/lượng.

Giá vàng giảm rất mạnh, quá xa mốc 190,8 triệu đồng/lượng.

Cú sập này đã thổi bay thành quả tăng giá của cả tuần trước đó. So với hôm qua (30/1), chỉ trong vòng 24 giờ, vàng SJC đã giảm từ 8,6 triệu đến 9,5 triệu đồng/lượng tùy loại.

So với đỉnh cao nhất vào ngày 29/1, vàng SJC từng chạm mức 190,8 - 191 triệu đồng/lượng, giá vàng hiện nay đã bốc hơi gần 19 -20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Sau khi ông Trump công bố ứng cử viên Chủ tịch Fed, giá vàng có phiên giảm mạnh nhất 43 năm, trong khi bạc mất giá nhiều nhất lịch sử.

Giá vàng thế giới (XAU/USD) hiện đang giao dịch quanh mức 4.882,54 USD/ounce, bốc hơi hơn 550 USD/ounce chỉ sau một ngày. Giá bạc cũng mất 30 USD, xuống 85 USD một ounce.

Tổng thống Trump hôm 30/1 đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh vào chức Chủ tịch, để kế nhiệm Jerome Powell sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5. Sự lựa chọn này giúp xoa dịu lo ngại xoay quanh tính độc lập của Fed thời gian qua.

Trong tháng 1/2026, giá vàng đã tăng khoảng 30%, chạm mức cao kỷ lục lên tới hơn 5.600 USD/ounce ở một số thời điểm, nhờ các yếu tố như mua vào mạnh từ ngân hàng trung ương, lo ngại lạm phát và bất ổn địa chính trị. Đợt bán tháo chốt lời mạnh mẽ trong hai ngày qua được xem là phản ứng tự nhiên sau giai đoạn tăng nóng, giúp thị trường điều chỉnh về mức hợp lý hơn.

"Tháng 1/2026 đã khép lại và sẽ được ghi nhận là tháng biến động mạnh nhất trong lịch sử thị trường kim loại quý", Nicky Shiels - trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại MKS PAMP viết trong một báo cáo.

Bà cho rằng mức 4.600 USD một ounce đối với vàng là các mốc hợp lý khi giá giảm.

Ở thị trường trong nước, với mức giảm kỷ lục gần 10 triệu đồng chỉ trong một ngày, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng bởi khoảng cách chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới vẫn còn quá rộng. Sự thay đổi nhân sự tại Fed là một biến số dài hạn có thể khiến vàng chịu áp lực giảm giá trong nhiều tuần tới.