Vàng "cắm đầu cắm cổ" giảm, nhà vàng thông báo gấp việc ngừng bán vàng miếng, áp dụng ngay ngày mai!

Thị trường vàng biến động dữ dội: Giá SJC lao dốc sau đỉnh lịch sử

Thị trường vàng trong nước đang trải qua những phiên giao dịch đầy biến động khi giá vàng miếng SJC bất ngờ quay đầu giảm sâu sau chuỗi ngày tăng nóng liên tục. Tối 30/01/2026, giá vàng miếng SJC tại khu vực TP.HCM đã "bốc hơi" đáng kể so với mức đỉnh gần 191 triệu đồng/lượng thiết lập trước đó.

Cụ thể, loại vàng miếng SJC (1 lượng, 10 lượng và 1kg) hiện niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 181 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.

Các loại vàng miếng nhỏ hơn như SJC 5 chỉ, 2 chỉ hay 1 chỉ cũng có mức giá bán ra dao động nhẹ từ 181,02 đến 181,03 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào vẫn giữ nguyên mức 178 triệu đồng.

Sự sụt giảm này không chỉ giới hạn ở vàng miếng mà còn lan rộng sang cả phân khúc vàng nhẫn và nữ trang, vốn là tâm điểm thu hút dòng tiền trong thời gian qua. Vàng nhẫn SJC 99,99% hiện chỉ còn giao dịch quanh ngưỡng 177 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 180 triệu đồng/lượng.

Đối với các loại nữ trang hàm lượng vàng thấp hơn như vàng 75% (18K) hay vàng 68%, giá bán lần lượt lùi về mốc 134,038 triệu đồng và 121,542 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh trong ngày hôm nay.

Nguyên nhân chính dẫn đến cú "sập" mạnh này được cho là chịu tác động trực tiếp từ đà lao dốc của giá vàng thế giới khi chỉ số XAU/USD tụt xuống mức 5.079,22 USD/oz, cùng với áp lực chốt lời mạnh mẽ của nhà đầu tư sau khi kim loại quý này liên tiếp phá vỡ các kỷ lục về giá.

Hiện nay, giá vàng thế giới (XAU/USD) đang giao dịch quanh ngưỡng 5.079,22 USD/ounce. Dù đây là một mức giá cao kỷ lục nếu xét theo dữ liệu lịch sử từ những năm trước, nhưng so với đà tăng phi mã của giai đoạn vừa qua, kim loại quý đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết.

Nhìn về tương lai ngắn hạn, các chuyên gia tài chính cho rằng đà giảm của giá vàng chủ yếu mang tính chất kỹ thuật và chịu áp lực từ làn sóng chốt lời sau khi thị trường quá nóng. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, triển vọng của kim loại quý trong năm 2026 vẫn được đánh giá là rất tích cực.

Các tổ chức quốc tế lớn như Goldman Sachs và J.P. Morgan dự báo giá vàng thế giới có thể tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, hướng tới mốc 5.400 - 5.600 USD/oz nhờ vào nhu cầu dự trữ mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và sự bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

SJC thông báo tạm ngưng giao dịch tại TP.HCM vào ngày 31/1

Cũng trong hôm nay, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) đã chính thức phát đi thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tại một số điểm bán chiến lược. Theo đó, vào sáng mai, ngày 31/01/2026, đơn vị này sẽ tạm ngưng toàn bộ các giao dịch liên quan đến vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang cưới tại ba địa chỉ lớn ở TP.HCM.

Các cơ sở nằm trong danh sách tạm dừng bao gồm trụ sở chính tại số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai (Phường Bàn Cờ, Quận 3), cùng hai trung tâm lớn tại Gò Vấp là số 230-230A Quang Trung và số 172 Nguyễn Văn Nghi.

Dù các sản phẩm vàng phổ biến bị tạm ngừng giao dịch, SJC khẳng định các mặt hàng khác như nữ trang kim cương và đá quý vẫn sẽ phục vụ khách hàng bình thường tại những địa điểm trên.

"Từ Thứ hai ngày 02/02, các cửa hàng sẽ giao dịch lại bình thường" - thông báo nêu rõ.







