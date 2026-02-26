Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm và không để ách tắc trong triển khai dự án sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 26-2 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một cuộc làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: TTXVN

Theo thông báo, bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ liên quan đến lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu, các bộ, ngành địa phương có liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, trong thời gian tới cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan cần tập trung nỗ lực triển khai các nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với các dự án đường bộ cao tốc đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật dịp 19-12-2025, Thủ tướng yêu cầu TPHCM và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, cần xác định việc hoàn thành các dự án là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành; quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, xe máy, thiết bị, bổ sung thêm các dây chuyền thi công, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật sớm nhất có thể.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành đồng bộ các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe, ITS,…) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án đã thông xe kỹ thuật để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án

Đối với dự án sân bay quốc tế Long Thành (giai đoạn 1), các bộ, cơ quan, nhất là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công hợp lý, khoa học bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026; chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án. Nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Về các công trình, dự án phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2-2026 để sớm triển khai thi công, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Tỉnh An Giang chỉ đạo nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Phú Quốc, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt BCNCKT dự án trong tháng 2-2026 để sớm triển khai thực hiện dự án sân bay Gia Bình đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan, VEC và các chủ đầu tư rà soát, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20-1-2025.

UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu rà soát danh mục dự án đề xuất đầu tư bằng vốn trung hạn 2026-2030 bảo đảm đúng tiêu chí, nguyên tắc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong đó ưu tiên nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc nối từ cảng Mỹ Thủy đến Cửa khẩu Lalay.

Các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh như: dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng… phấn đấu hoàn thành trong quý I-2026.

TPHCM và các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt BCNCKT các dự án: Vinh - Thanh Thủy, Dự án thành phần 2 Quy Nhơn - Pleiku, Vành đai 4 TPHCM, Hòa Lạc - Hòa Bình; phấn đấu khởi công dịp 19-5-2026.

TPHCM khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 1 dự án TPHCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4-2026...

Trong công tác triển khai thi công, Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành các hạng mục còn lại tại các dự án đã thông xe kỹ thuật để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án còn lại bảo đảm tiến độ yêu cầu.