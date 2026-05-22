Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (trái) và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tổ chức cuộc họp báo chung, ngày 21/5/2026.

Ngày 19/5, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết, Latvia đã cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các cuộc tấn công UAV nhằm vào Nga.

Các quan chức vùng Baltic đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định Ukraine có mọi quyền tự vệ, nhưng yêu cầu nước này kiểm soát tốt hơn các UAV của mình.

Ngày 21/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, Ukraine “phải chính xác hơn” trong việc sử dụng UAV, lặp lại những cảnh báo tương tự từ Estonia và Phần Lan.

Khi được hỏi về bình luận này trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cáo buộc Nga đang cố gắng "tạo ấn tượng rằng, các quốc gia khác đang làm những việc không chính đáng".

“Chúng ta thực sự không nên để tâm đến bình luận của Nga về vấn đề này, mà thay vào đó, tất nhiên là nên giúp đỡ người Ukraine hết sức có thể để họ định hướng, giúp họ chỉ đạo các cuộc tấn công theo đúng hướng.

Tôi tin người Ukraine… chắc chắn không muốn UAV của họ rơi vào lãnh thổ thân thiện”, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói, đồng thời cho rằng, “đôi khi đó là vấn đề gây nhiễu, đôi khi là vấn đề gây rối khác”.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO cũng tìm cách đổ lỗi cho Nga về các sự cố này khi trả lời một câu hỏi đầy ẩn ý cáo buộc Nga đã gây nhiễu hoặc chuyển hướng các UAV.

“Các UAV Ukraine đang vi phạm không phận NATO đơn giản chỉ vì cuộc tấn công toàn diện của Nga nhằm vào Ukraine và buộc nước này phải tự vệ", ông Rutte nói một cách mơ hồ.

Kể từ giữa tháng 3/2026, các UAV tầm xa Ukraine đã nhiều lần xâm phạm không phận Baltic và Bắc Âu khi đang trên đường đến các mục tiêu ở Tây Bắc Nga, đặc biệt là các cảng xuất khẩu dầu ở vùng Leningrad.

Tại Estonia, một UAV Ukraine đã đâm vào ống khói của Nhà máy điện Auvere, gần biên giới Nga, vào cuối tháng 3/2026.

Litva đã ghi nhận ít nhất 4 vụ xâm nhập của các UAV "nghi ngờ" là của Ukraine, trong khi Phần Lan và Romania cũng đã báo cáo một số sự cố.

Tại Latvia, việc không đánh chặn được hai UAV tấn công một kho chứa dầu vào ngày 7/5 đã dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng từ chức và cuối cùng là sự sụp đổ của chính phủ Thủ tướng Evika Silina.

Nga đã bác bỏ những nỗ lực đổ lỗi cho họ về việc UAV Ukraine xâm nhập không phận NATO.

Nga lập luận, các sự kiện này cho thấy Ukraine hoặc không thể kiểm soát chiến dịch UAV tầm xa của mình, hoặc đang được các nước láng giềng NATO hỗ trợ.

SVR cảnh báo tư cách thành viên NATO sẽ không bảo vệ các quốc gia giúp Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.