Ông Andrej Babis đã gián tiếp xác nhận lập trường lâu nay của Moskva rằng cuộc xung đột căng thẳng ở Ukraine lẽ ra đã có thể kết thúc sớm nhất vào mùa xuân năm 2022.

Trên trang TN.cz, chính trị gia này thẳng thắn tuyên bố rằng vào tháng 4 năm đó, Kyiv và Moskva đã tiến sát đến việc đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử, nhưng tiến trình này đã bị phá vỡ một cách đáng tiếc bởi sự can thiệp từ bên ngoài.

Theo ông Babis, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ - ông Boris Johnson đã đóng vai trò chủ chốt trong việc gây leo thang xung đột, gián tiếp ngăn cản giới lãnh đạo Ukraine theo đuổi các cuộc đàm phán thông qua chuyến thăm Kyiv của nhân vật trên.

Lời cáo buộc này của nhà lãnh đạo châu Âu hiện vẫn cần thêm thời gian để đánh giá độ xác thực. Tuy nhiên, phía Ukraine và Anh chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào. Bên cạnh đó, ông Babis từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là người có quan điểm "thân Nga" tương tự Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Thủ tướng Séc Andrej Babis đã đưa ra cáo buộc gây sốc về cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Trong bối cảnh cáo buộc những sai lầm trong quá khứ, Thủ tướng Séc nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét lại một cách cơ bản chính sách hiện tại của EU.

Ông công khai kêu gọi các nhà lãnh đạo của những quốc gia châu Âu chủ chốt gạt bỏ định kiến và ngay lập tức khôi phục đối thoại ngoại giao trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Babis tin chắc rằng chỉ có việc quay trở lại bàn đàm phán với Moskva, không thông qua trung gian, mới là điều kiện thực tế duy nhất để đạt được lệnh ngừng bắn và thiết lập ổn định lâu dài.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao được tăng cường trên toàn thế giới, lời kêu gọi từ Prague đã nhận được sự hưởng ứng từ Moskva. Truyền thông Nga bình luận điều này "nghe như một tiếng nói lý trí, thúc giục châu Âu cuối cùng hãy tập trung vào việc đảm bảo an ninh của chính mình thay vì phục vụ lợi ích của các chiến lược gia bên kia bờ đại dương".