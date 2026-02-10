Ông Trump dọa chặn cầu nối liền với nước láng giềng, đòi 'sở hữu ít nhất một nửa tài sản'

Đài RT (Nga) đưa tin, trong một bài đăng dài trên nền tảng Truth Social vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không cho phép cầu quốc tế Gordie Howe – nối liền thành phố Windsor (tỉnh Ontario, Canada) và thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ) – mở cửa cho đến khi Mỹ được “bồi thường đầy đủ” và Canada đối xử với Mỹ một cách “công bằng và tôn trọng”.

“Với tất cả những gì chúng ta [Mỹ] đã trao cho họ [Canada], có lẽ chúng ta nên sở hữu ít nhất một nửa tài sản này. Doanh thu thu được từ thị trường Mỹ sẽ vô cùng lớn”, ông viết.

Ông Trump cáo buộc Canada hưởng lợi không cân xứng từ dự án này, cho rằng cây cầu được xây dựng "hầu như không có thành phần nào của Mỹ" và cáo buộc rằng một sự miễn trừ được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép Canada bỏ qua các yêu cầu "Mua hàng Mỹ". Ông cũng nhắc lại những bất bình lâu nay của mình về thuế quan của Canada đối với sữa nhập khẩu, các hạn chế của Canada đối với việc bán rượu Mỹ và việc nước này xích lại gần Trung Quốc.

Cầu Gordie Howe nối liền thành phố Windsor (tỉnh Ontario, Canada) và thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ). Ảnh: X/GordieHoweBrg

RT đưa tin, cây cầu sáu làn xe mới Gordie Howe dự kiến sẽ mở cửa trong năm nay sau khi hoàn tất các thử nghiệm và kiểm tra cuối cùng, và sẽ trở thành một trong những tuyến giao thương nhộn nhịp nhất giữa Canada và Mỹ. Cây cầu bắt đầu được xây dựng từ năm 2018, dự kiến chi phí khi hoàn thành vào khoảng 6,4 tỷ USD, tăng so với ước tính ban đầu là 5,7 tỷ USD.

Theo chính phủ Canada, cây cầu được Ottawa đầu tư toàn bộ nhưng sẽ thuộc sở hữu công của Canada và bang Michigan.

Thị trưởng Windsor Drew Dilkens đã phủ nhận một số nội dung trong bài đăng nêu trên của Tổng thống Mỹ, đồng thời khẳng định thép của Mỹ đã được sử dụng cho phần dự án ở phía Michigan.

Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Trump đã ủng hộ cây cầu Gordie Howe, gọi nó là "liên kết kinh tế quan trọng", bất chấp sự vận động hành lang từ các chủ sở hữu của cây cầu Ambassador - những người từ lâu đã phản đối dự án. Được khánh thành vào năm 1929, cầu Ambassador là một cây cầu treo quốc tế bắc qua sông Detroit, nối Detroit với Windsor. Cây cầu thu phí thuộc sở hữu tư nhân này là cửa khẩu biên giới quốc tế nhộn nhịp nhất ở Bắc Mỹ về khối lượng thương mại, vận chuyển hơn 25% tổng giá trị hàng hóa thương mại giữa Mỹ và Canada.

Theo RT, lời đe dọa mới này của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong quan hệ Mỹ - Canada. Trong những tuần gần đây, ông Trump cũng đã cảnh báo về việc áp thuế cao đối với máy bay sản xuất tại Canada và đề xuất các biện pháp trừng phạt nếu Ottawa tăng cường quan hệ thương mại với Bắc Kinh.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Canada đang theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc và kêu gọi Washington tôn trọng chủ quyền của Canada.