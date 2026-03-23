Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Mátxcơva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Vnukovo 2, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Rudenko Andrey Yurevych.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Nga; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn và những người bạn Nga; thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục, công nghệ cao của Nga…

Hai bên sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Nga có thế mạnh và kinh nghiệm.