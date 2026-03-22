Gia cảnh éo le của Đại uý công an Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi bắt tội phạm

Chiều ngày 22/3, lãnh đạo các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương đã đến phúng viếng, chia buồn với gia đình Đại úy Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1993) – cán bộ Công an xã Diên Lâm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Đại tá Nguyễn Quân và Đại tá Nguyễn Mậu An, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân đã đến phúng viếng, chia buồn với gia đình đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Đồng thời, Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ, chính sách đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải theo quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Được biết, Đại uý Hải có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mẹ già yếu, bố anh Hải mắc bệnh suy thận mãn tính phải thường xuyên chạy thận tại Bệnh viện Quân y 87, phường Nha Trang. Đại uý Hải lập gia đình vào cuối tháng 11 năm 2020 và mới có con gái nhỏ 6 tháng tuổi. Đại úy Nguyễn Xuân Hải hy sinh sau hơn 14 năm công tác trong lực lượng CAND, trong khi người vợ trẻ chưa có việc làm ổn định, đang chăm nuôi con hơn 6 tháng tuổi, ngoài anh chỉ còn một người chị gái.

"Hải chưa kịp chăm lo gì cho gia đình nhưng đã ra đi trong nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, thân nhân và đông đảo người dân”, báo CAND dẫn lời đồng đội của anh Hải là Thiếu tá Võ Văn Chiến nghẹn ngào kể.

Đoạn sông sông Cái qua thôn Đồng Trăng 3 (xã Diên Lâm), nơi Đại úy Nguyễn Xuân Hải hy sinh - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Được biết, Đại úy Nguyễn Xuân Hải, chúng tôi được biết anh sinh trưởng trong gia đình nông dân, nhưng niềm tin và khát vọng thôi thúc anh đăng ký nhập ngũ chiến sĩ nghĩa vụ từ tháng 2/2012. Sau đó, anh được tuyển dụng biên chế trong lực lượng CAND, lần lượt đảm nhiệm công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Đội CSGT-TT, Đội CSĐT hình sự, kinh tế, môi trường, Đội CSHS Công an huyện Diên Khánh. Trong thời gian đó, anh không chỉ nỗ lực công tác mà còn lần lượt học tập nâng cáo trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Trường Trung cấp CSND 5, Đại học Cảnh sát nhân dân.

“Từ khi về Công an xã Diên Lâm, Đại úy Nguyễn Xuân Hải không chỉ là một cán bộ rất bản lĩnh, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh với nạn “cát tặc” trên sông Cái, nhưng rất mềm mại, linh hoạt trong cảm hóa giáo dục nhiều đối tượng vi phạm pháp luật” – Thiếu tá Võ Văn Chiến chia sẻ thêm.

Trước đó, vào lúc 00h40’ ngày 21/3/2026, Tổ công tác của Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hoà gồm 02 đồng chí tuần tra trên sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.

Quá trình tuần tra, phát hiện 01 bè đang khai thác cát trái phép. Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, các đối tượng khai thác cát kéo bè ra giữa sông bỏ chạy.

Trước tình huống khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã quyết định bơi theo để tiếp cận, giữ lại phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, trong lúc bám vào bè giữa dòng nước chảy xiết, kết hợp với thời tiết lạnh giá, Đại úy Hải không may bị đuối nước và mất tích trên sông.

Di ảnh Đại úy Nguyễn Xuân Hải - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 07h37’ cùng ngày, đã phát hiện thi thể đồng chí Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm liên quan.